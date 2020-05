Co piąty Polak po raz pierwszy zrobił zakupy w Internecie w czasie kwarantanny

Konsumenci obawiają się wizyt w galeriach handlowych i zamierzają w najbliższym czasie ograniczać ich częstotliwość - to jeden z wniosków z raportu przygotowanego przez Accenture Polska i FashionBiznes.pl.

Pandemia zmienia zwyczaje zakupowe konsumentów. Nowe zachowania klientów zmuszają branżę handlową do szybkiej adaptacji. Zmiany obejmują strukturalne podejście do konsumpcji, komunikacji marketingowej, wyboru kanału sprzedaży, w tym roli e-commerce i sklepów stacjonarnych. Accenture i Fashion Biznes przeprowadziły badanie konsumentów w Polsce dla kategorii moda, uroda i elektronika na przełomie kwietnia i maja 2020 r. w celu zrozumienia zakresu zmian, które będą definiowały zachowały konsumentów w nowej rzeczywistości.

Nagłe zmiany zewnętrzne, ograniczenia w handlu oraz ekonomiczne i społeczne skutki pandemii wpłynęły na zachowania konsumentów. Zostali oni postawieni przed koniecznością rewizji kryteriów zakupu produktów, zmiany kanału zakupu i sposobu dostawy. W wolnym czasie wzrosła też konsumpcja treści w mediach społecznościowych i w Internecie.

Z jednej strony sytuacja ta wymusiła nowe wzorce zachowań, z drugiej strony znacząco przyspieszyła pewne trendy w handlu, które rozwijały się już w ostatnim czasie. Branża handlowa, która zmaga się z ekonomicznymi skutkami bieżącego kryzysu, będzie musiała elastycznie dostosowywać się do zachodzących zmian.

Kluczowe obserwacje wynikające z badania:

- eCommerce przyspieszył - co piąty Polak kupił po raz pierwszy w tym kanale sprzedaży, w przyszłości deklarowany jest wzrost zakupów w sieci,

- zmieniają się oczekiwania co do roli sklepu stacjonarnego, powinien on być miejscem, w którym można spędzać atrakcyjnie czas, zapoznać się z nowymi produktami, czy zapoznać się ze specjalnymi ofertami,

- respondenci doceniają solidarność marek z konsumentami i dostosowanie komunikacji do obecnej sytuacji, co może przełożyć się na wybór produktów marki w przyszłości,

- konsumenci w trakcie odosobnienia oczekiwali od marek zarówno inspiracji/pomysłów na spędzanie czasu w domu, jak i promocji produktowych,

- przy wyborze produktów na znaczeniu traci rekomendacja influencerów/blogerów,

- konsumenci kupowali w tym okresie produkty ze względu na bieżące potrzeby lub szukali atrakcyjnych promocji,

- rośnie znaczenie produktów wytworzonych w sposób odpowiedzialny (nie testowane na zwierzętach, wyprodukowane zgodnie z ideą sprawiedliwego handlu i z ekologicznych materiałów),

- osoby kupujące produkty luksusowe nie zamierzają rezygnować z nich na rzecz tańszych odpowiedników, są przywiązani do jakości,

- istotnie rośnie popularność dostaw do paczkomatów, nadal oczekiwane są dostawy darmowe, choć młoda generacja gotowa jest zapłacić więcej za dostawę tego samego dnia.