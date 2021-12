Co Polacy wiedzą o franczyzie?

Grupa Muszkieterów sprawdziła, czy Polacy znają pojęcie franczyzy i czym się według nich charakteryzuje prowadzenie działalności gospodarczej w takiej formie. Z badania „Przedsiębiorczość po polsku. Jak zmienia się nasze podejście do pracy na własny rachunek?” – przeprowadzonego wśród osób w grupie wiekowej od 25 do 50 lat – wynika, że prawie 32 proc. ankietowanych ma bardzo dużą wiedzę na temat franczyzy, a 30 proc. zna jej definicję. Blisko 35 proc. Polaków objętych badaniem ocenia franczyzę pozytywnie, a co piąty z nich chciałby prowadzić własną firmę w modelu franczyzowym.