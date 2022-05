Coca-Cola na torbach Lisek.app świętuje 50 lat w Polsce

Oferta daje markom możliwość dotarcia do konsumentów, poznania zachowań zakupowych użytkowników aplikacji i budowania wizerunku z użyciem niestandardowych narzędzi reklamowych.

Lisek.App to polski start-up założony przez Marka Kośnika i Michała Krowińskiego.

Głównymi inwestorami są założyciele oraz fundusz Manta Ray, będący własnością Sebastiana Kulczyka.

Rozpoczęcie współpracy Liska i firmy Coca-Cola HBC Polska nastąpiło w roku obchodów 50-lecia obecności marki na polskim rynku. Razem z nowym partnerem, zespół Liska przygotował specjalne torby „spełniające pragnienia”, które klienci sklepu dostają w prezencie przy zakupie produktów z portfolio Coca-Cola HBC Polska o wartości minimum 10 PLN. Akcję wspierają bannery w aplikacji, mobilne powiadomienia push i komunikacja w newsletterach. Lisek promuje też produkty Coca-Cola w gazetce promocyjnej i postach wizerunkowych.

- Wyjątkowość Liska polega m.in. na tym, że możemy realizować produktowe kampanie digitalowe, których efektem jest zakup w aplikacji i błyskawiczna dostawa. Od wyświetlenia reklamy do dostarczenia produktu mija kilkanaście minut. Dzięki naszemu modelowi możemy nie tylko prowadzić efektywne działania, ale również dokładnie mierzyć ich efekty. Tymi możliwościami i danymi chcemy się dzielić z naszymi partnerami – mówi Justyna Sztengreber, Dyrektor Marketingu Lisek.app.

Oferta Liska skierowana do marek FMCG opiera się na kilku filarach

Pierwszym jest serce Liska, czyli aplikacja. Aplikacja to sklep w telefonie. Będąc w nim klient decyduje o zakupie danego towaru również na podstawie jego widoczności. Dlatego Lisek oferuje markom świadczenia partnerskie dla wybranej kategorii. W skład takich świadczeń wchodzi placement na kafelkach produktowych w aplikacji oraz widoczność na bannerach rozmieszczonych w strategicznych dla procesu zakupowego miejscach. Brandowanie kategorii ma na celu wzrost sprzedaży i budowanie wizerunku w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. Aktualnie z promocji na kafelkach korzystają marki Faktoria Win, Unilever oraz Coca-Cola HBC Polska.

Dotarcie bezpośrednie do grup konsumentów

Oprócz działań w aplikacji marki mogą docierać do klientów z wykorzystaniem narzędzi komunikacji bezpośredniej takich jak mobilne powiadomienia push, newslettery czy formaty drukowane dodawane do toreb z zakupami. Pushe Liska trafiają codziennie do 240 tys. aktywnych użytkowników aplikacji. Każde z tych narzędzi Lisek może kierować do konkretnych grup odbiorców z uwzględnieniem danych behawioralnych, demograficznych i geograficznych.

Lisek wspiera sprzedaż konkretnych produktów przez działania w social mediach

Wśród najważniejszych są gazetki promocyjne oraz kampanie wizerunkowe wykorzystujące maskotkę Liska czy będące wyróżnikiem nowoczesnej komunikacji memy.

Uzupełnieniem oferty reklamowej Liska są działania niestandardowe. Te realizowane są w całości przez zespół marketingu marki i zespoły agencji.

Lisek działa w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Łodzi, Katowicach, Dąbrowie Górnicznej, Piasecznie, Ząbkach, Markach i we Wrocławiu. Polski start-up może zaliczyć ten rok do udanych. Tylko w pierwszym kwartale firma wygenerowała przychód o 300% większy niż w całym 2021 roku. Stało się tak mimo wygaśnięcia pandemii, która była często wskazywana jako najważniejszy czynnik popularności zakupów z błyskawiczną dostawą.

Aplikacja Lisek.app w marcu tego roku przekroczyła liczbę ponad pół miliona pobrań na telefony z systemami Android i iOS.