Coccodrillo: Do żadnej galerii handlowej nie wejdziemy za wszelką cenę

Zależy nam na partnerskich umowach. Nie chcemy zamykać salonów, które rokują na przyszłość. Będziemy je wspierać, ale na pewno za wszelką cenę nie wejdziemy do żadnej galerii handlowej. Z niektórymi centrami handlowymi być może uda się porozumieć, choć to światełko w tunelu na razie - zamiast na zielono - świeci na pomarańczowo - tłumaczy Marek Dworczak, prezes CDRL, właściciela marki Coccodrillo.

Coccodrillo wciąż potrzebuje sieci salonów m.in. w centrach handlowych. Z tego względu bardzo ważne jest negocjowanie umów najmu z centrami handlowymi.

Spółka CDRL wesprze każdy pomysł spółek zależnych, który pozwoli konkretnej placówce uzyskać rentowność w określonych ramach czasowych.

Równie ważne jest utrzymanie tzw. wizerunkowych lokalizacji, ale one powinny przynajmniej wychodzić na zero, aby nie trzeba było do nich dokładać.

Wiele biznesów narzeka na zerwane łańcuchy dostaw. Jak to wygląda u was?

Marek Dworczak, prezes CDRL SA , właściciela marek Coccodrillo , Buslik , Lemon, Broel: Mieliśmy chwilowe zaburzenia, ale teraz już jesteśmy gotowi. Święty Mikołaj może nawet jutro przyjść. Magazyny mamy zapełnione w 70-80 procentach, więc do końca roku powinno wystarczyć. Następne dostawy są w trakcie realizacji. Jednak przyznaję, że łańcuchy dostaw są mocno zachwiane, co dotyka wszystkich. My zdywersyfikowaliśmy swoją produkcję, lokując ją częściowo w Bangladeszu i w Indiach. To oczywiście nie rozwiązuje problemów z transportem, ale jednak w Chinach problemy są dużo większe. Największym wyzwaniem jest obecnie transport.

To był trudny rok dla właściciela marek Coccodrillo i Buslik



Brakuje kontenerów?

Tak. Nie dość, że koszty frachtu wzrosły średnio aż siedmiokrotnie, to jeszcze nie ma kontenerów. Na dodatek kontrakty nie gwarantują, że towar zostanie dostarczony w określonym czasie. To bardzo ciężka sytuacja.

Czy to nie skłania do tego, żeby wyprowadzić produkcję z Chin?

Tak, nearshoring to jeden z kierunków. W Chinach produkujemy obecnie ok. 30 proc. naszych towarów. Niewiele, bo ok. 2-3 proc. w Polsce , ale mamy nadzieję na większy udział tej produkcji , w szczególności poprzez szyjącą dla nas czapki naszą spółkę zależną. Jednakże nie oszukujmy się – bawełna w Polsce nie rośnie, więc musimy mieć zdywersyfikowany łańcuch dostaw. Intensywnie pracujemy nad uruchomieniem produkcji w Turcji.

Coccodrillo optymalizuje sieć sprzedaży



Czy będzie w waszych sklepach drożej?

Tak, bo to problem dotyczący całego rynku. Patrząc na ceny prądu i gazu ciężko obecnie powiedzieć, czy to będzie 5 proc. czy 10 proc.

