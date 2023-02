Lidl startuje z kolejną odsłoną kampanii promującej Ryneczek Lidla. Sieć tym razem zwraca uwagę na wybór świeżych warzyw i owoców, które każdego dnia dostarczane są do sklepów Lidl Polska.

Asortyment Ryneczku Lidla zmienia się wraz z porami roku.

Każdego dnia klienci mogą znaleźć to, czego potrzebują.

O tym wszystkim opowie w jednym ze spotów telewizyjnych Krystyna Czubówna.

Lidl Polska kontynuuje kampanię promującą świeżą ofertę Ryneczku Lidla. W jednym ze spotów telewizyjnych, w którym lektorką jest Krystyna Czubówna, sieć przekonuje, że dostawy warzyw i owoców są realizowane codziennie, dzięki czemu klienci każdego dnia mają dostęp do oferty świeżych artykułów. Ponadto oferta zmienia się wraz z porami roku, więc klienci na co dzień znajdą to, czego potrzebują.

Współpracując z siecią Lidl Polska od wielu lat, stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość. Dbamy o warunki przechowywania i transportu produktów, spełniające najwyższe kryteria – mówi Hubert Woźniak, prezes Organizacji Producentów Owoców Rajpol.

Stan dostępnych warzyw i owoców na Ryneczku Lidla jest także monitorowany przez pracowników. Gdy ich jakość nie spełnia wysokich wymagań oraz oczekiwań konsumenckich, artykuł jest zabierany z sali sprzedaży. Ponadto dzięki gęstej sieci centrów dystrybucji Lidl Polska, dostawy mogą być realizowane szybko – świeże produkty pojawiają się w sklepach każdego dnia.

Kampanii towarzyszą także promocje cenowe, którymi objęte są warzywa i owoce.

Nowa odsłona kampanii Ryneczku Lidla została zaplanowana w telewizji, radiu, gazetkach, digitalu, nośnikach outdoorowych oraz mediach społecznościowych. W ramach kampanii we współpracy z agencją GPD powstały dwa spoty telewizyjne – w jednym z nich lektorką jest Krystyna Czubówna.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl