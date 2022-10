W outlecie FACTORY w podpoznańskim Luboniu powstał wielkoformatowy mural obrazujący codzienne życie mieszkańców. Jego autorem jest prof. Tomasz Kalitko.

Jego autorem jest prof. Tomasz Kalitko - artysta plastyk, muzyk i dziekan na Uniwersytecie Artystycznym im Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Podobne prace stworzył już w wielu krajach na świecie.

Mural w FACTORY połączy dwa z pozoru odległe światy – galerię sztuki i świątynię zakupów.

Mural przedstawia zwyczajną sobotę w mieście, tworząc opowieść o ludziach, którzy w wolnym czasie poszukują swojego sposobu na jego wykorzystanie. Część z nich uprawia sport, inni grają na instrumentach, jeżdżą na hulajnogach, czy spędzają czas z bliskimi spacerując i podziwiając otoczenie. Na twarzach postaci widać emocje - radość, śmiech, skupienie i pozytywną energię. To sylwetki ludzi niemal w każdym wieku, w których każdy może odnaleźć siebie. Warto również wspomnieć, że wszystkie postaci przedstawione są na tle najbardziej charakterystycznego miejsca w Poznaniu jakim jest Stary Rynek. Mural został namalowany na parkingu podziemnym centrum.

Opowieść o zwyczajnym życiu ludzi to efekt formy malarskiej, którąrozwija w swojej twórczości. Jak podkreśla, ludźmi i miastem zajmuje się od czasu swojego dyplomu magisterskiego, a inspiracji poszukiwał na całym świecie, choć największy wpływ wywarł na nim czas spędzony w Nowym Jorku.

Mural w FACTORY wpisuje się w koncepcję wychodzenia artystów do przestrzeni publicznych, dając przechodniom, czy w tym przypadku klientom outletu, szansę na chwilę refleksji i obcowania ze sztuką. Podobne prace autorstwa poznańskiego artysty powstały już w przestrzeniach miejskich w Chicago, w Czechach, w hiszpańskiej Granadzie, a w Polsce m.in. w Gorzowie Wielkopolskim i właśnie w Luboniu. Kolejne realizacje planowane są w Nowym Jorku.

Wcześniej twórczynią kampanii, promującej sieć outletów FACTORY w Polsce pod nazwą „[RE] START YOUR LIFE”, była poznańska ilustratorka Kinga Offert, która wspólnie z artystami z sześciu krajów europejskich, gdzie obecne są outlety zarządzane przez NEINVER, tworzyła oryginalną komunikację wizerunkową centrów.

Ta inicjatywa jest niesamowita, ponieważ poprzez takie działanie FACTORY przybliża dwa odległe światy - galerie sztuki i galerie handlowe. Wydaję mi się, że możliwość doświadczania sztuki podczas obecności w centrum handlowym jest niezwykle cenna dla klientów, bo wielu z nas nie jest stałymi bywalcami galerii sztuki. Wielkie dzięki za taką inicjatywę – mówi Tomasz Kalitko, twórca muralu, profesor i dziekan na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym.

- Inspiruje mnie miasto, ludzie w nim oraz narracja. Sposoby budowania narracji. Narracja linearna, szkatułkowa, symultaniczna. Te wszystkie sposoby opowiadania historii wymagają użycia innej formy malarskiej, co za tym idzie głębokiego namysłu. I tak powstawał również mural w FACTORY – wyjaśnia Tomasz Kalitko.

Cieszymy się, że kolejny raz mamy okazję współpracy z cenionym artystą, który wprowadza sztukę do przestrzeni komercyjnych outletów FACTORY, a temat jego pracy i forma malarska mają szansę dobrze wpisać się w oczekiwania i wrażliwość naszych klientów w każdym wieku – mówi Agata Chudzińska, koordynator marketingu w FACTORY Poznań z NEINVER, zarządcy największej sieci outletów w Polsce.

- FACTORY to nie tylko miejsce atrakcyjnych marek w dobrych cenach, ale komfortowa przestrzeń zakupów i spędzania wolnego czasu. Jak pokazują nasze badania i doświadczenia naszych klientów, obecność w outlecie jest dla nich źródłem przyjemności, wynikającej zarówno z poszukiwania okazji w salonach naszego centrum, jak i przyjemnych, funkcjonalnych wnętrz, możliwości relaksu i korzystania z szeregu funkcji dodatkowych – wyjaśnia Agata Chudzińska.

Mural autorstwa Tomasza Kalitko w FACTORY zajął powierzchnię około 100 mkw. i można go oglądać w dowolnej porze otwarcia outletu, od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 21.00, w soboty od godz. 9.00 do 21.00, a w niedziele handlowe od godz. 9.00 do 20.00.

