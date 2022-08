Cofix chce mieć 150 kawiarni w Polsce. Stawia na lokalizacyjne petardy

Cofix, izraelska sieć kawiarni, która od dwóch lat działa w Polsce, za dwa tygodnie otworzy ósmy lokal na Nowym Świecie w Warszawie. - Do końca roku zamierzamy uruchomić jeszcze dziesięć punktów. W przyszłym roku planujemy ich 25, natomiast docelowo - w okresie do pięciu lat - chcielibyśmy mieć ok. 150 kawiarni w Polsce - zapowiada Błażej Małoszuk, dyrektor generalny Cofix Polska.

Sieć Cofix powstała w 2013 r., w Izraelu, gdzie działa ok. 80 lokali. Marka jest obecna w kilku krajach na świecie - ponad 350 kawiarni działa pod szyldem Cofix.

Cofix szuka większych lokali, które będą mieć przynajmniej 20-30 mkw. na stoliki kawiarniane. Chce mieć w portfelu wyłącznie lokalizacyjne petardy, bo dzisiaj tylko takie mają potencjał na sukces.

Prawdopodobnie w przyszłym roku Cofix zadebiutuje w retail parku pod Warszawą. Będzie to kawiarnia testowa.

Do końca września będzie gotowy Cofix Flex - projekt modułowej kawiarni przeznaczonej na rynek europejski.

Chcemy mieć w portfelu wyłącznie lokalizacyjne petardy, bo dzisiaj tylko takie mają potencjał na sukces. Dlatego szukamy lokali narożnikowych, w punktach, gdzie krzyżuje się kilka alejek, gdzie ludzie zechcą usiąść i odpocząć. A takich nie ma zbyt wielu - mówi Błażej Małoszuk, dyrektor generalny Cofix Polska.

Marka Cofix zadebiutowała w Polsce w pechowym momencie, prawda?



Błażej Małoszuk, dyrektor generalny Cofix Polska: Tak, dwa tygodnie przed wybuchem pandemii. Umowę na pierwszy lokal przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie podpisaliśmy pod koniec lutego 2020 r. Otworzyliśmy go na początku lipca. Półtora miesiąca później zaczęła działać nasza kawiarnia przy ul. Jana Pawła II, a w grudniu pojawiliśmy w Galerii Wileńskiej. Z tymi trzema placówkami przetrwaliśmy pandemię. To był trudny czas dla całej branży. Postanowiliśmy go wykorzystać jak najlepiej - rozwijaliśmy nasze systemy IT, dopracowywaliśmy koncepcję sieci, żeby ją jak najlepiej dopasować do polskiego rynku i inwestowaliśmy w relacje partnerskie.

Kiedy wróciliście do planowania ekspansji?

De facto nigdy nie przestaliśmy jej planować, cały czas staraliśmy się trzymać rękę na pulsie. W ubiegłym roku poczuliśmy, że sytuacja się stabilizuje i podpisaliśmy pierwszą umowę partnerską. Dzięki temu w styczniu na mapie Warszawy zadebiutował pierwszy lokal partnerski - Cofix przy ul. Chałubińskiego. Na przestrzeni kilku następnych miesięcy otworzyliśmy jeszcze dwa kolejne lokale partnerskie: duży, ponad 320-metrowy lokal w Białymstoku oraz kawiarnię w Lublinie. Do tego pod koniec maja ruszył kolejny lokal w Warszawie przy Bulwarach nad Wisłą. Aktualnie mamy więc siedem lokali, a ósmy – na stołecznym Nowym Świecie otworzymy za dwa tygodnie.

Nowy Świat to dobry adres. Według jakiego klucza wybieracie lokalizacje?

Z jednej strony szukamy miejsc o dobrym natężeniu ruchu pieszego, czyli takich, gdzie mamy gwarantowaną odpowiednią liczbę zamówień, a kawiarnia szybko stanie się rentowna. Z drugiej – jesteśmy na takim etapie rozwoju, że zależy nam na budowaniu rozpoznawalności marki. Stąd na przykład pomysł na kawiarnię przy Bulwarach nad Wisłą, która ma duże znaczenie marketingowe.

Malutki Cofix działa też w Galerii Wileńskiej. Będzie więcej lokalizacji w galeriach handlowych?

Tak, ale w innym formacie. Lokalizacja w Galerii Wileńskiej pokazała nam, że koncept grab&go, z jakim tam wystartowaliśmy, dopiero rozwija się w Polsce. Ma potencjał, ale ze względu na wyraźne preferencje gości potrzebujemy lokali większych, z miejscami siedzącymi, gdzie można komfortowo odpocząć, umówić się na spotkanie czy z przyjaciółmi. Dlatego teraz skupiamy się wyłącznie na lokalach mających przynajmniej 20-30 mkw. przestrzeni dla gości. Aktualnie dopinamy umowy z kilkoma galeriami, które mają satysfakcjonujące nas formaty.

Centra handlowe mocno ucierpiały przez lockdowny. Czy teraz jest łatwiej wynająć w nich lokal?

Tak, ale niestety galerie wciąż nie podchodzą do negocjacji po partnersku – nie chcą się przyznać do tego, jak naprawdę wygląda sytuacja na rynku. Tymczasem ruch w galeriach może i wrócił, ale zmieniły się nawyki klientów. Dzisiaj kupujący przychodzi do konkretnego sklepu ze sprecyzowanym zamiarem kupienia wybranej w internecie rzeczy. Po zakupie wychodzi. Nie spaceruje po alejkach, nie spędza wolnego czasu w obiekcie tak, jak było to kiedyś. W związku z tym średnia wartość tzw. koszyka zakupowego mocno spadła.

W związku z tym to może ryzykowna lokalizacja dla takich konceptów, jak Cofix?

To zależy od galerii. Są takie, które podchodzą do najemcy zdroworozsądkowo i na przykład godzą się na uzależnienie opłat czynszowych od przychodu. Wtedy jest o czym rozmawiać. Natomiast, jeżeli obiekt żąda stałej kwoty za metr kwadratowy i to jeszcze na takim samym poziomie jak dwa lata temu, to nie ma to po prostu sensu.

Nie wszyscy najemcy centrów handlowych przetrwali. Jest sporo pustostanów. To chyba znaczy, że można przebierać w lokalach do wynajęcia, czy nie?

Tak, ale my koncentrujemy się wyłącznie na topowych punktach w danym obiekcie. Nie interesują nas lokale „50 metrów od szczęścia”, czyli takie prawie trafione. Chcemy mieć w portfelu wyłącznie lokalizacyjne petardy, bo dzisiaj tylko takie mają potencjał na sukces. Dlatego szukamy lokali narożnikowych, w punktach, gdzie krzyżuje się kilka alejek, gdzie ludzie zechcą usiąść i odpocząć. A takich paradoksalnie nie ma zbyt wielu. Większość jest zajęta przez najemców, którzy może chętnie by się już rozstali z galerią, ale nie mogą, bo są związani pięcioletnią umową najmu. Poza tym jeszcze trwają pandemiczne, rządowe programy wsparcia, więc prawdziwy obraz komercjalizacji galerii handlowych ujrzymy zapewne pod koniec roku.

Hitem rynku handlowego są retail parki. Cofix pasuje do tego formatu?

Badamy temat. Rzeczywiście kilka konkurencyjnych kawiarni świetnie działa w retail parkach. Przyznam, że jest to jakiś kierunek rozwoju, co więcej - rozmawiamy już z deweloperem, który buduje taki obiekt pod Warszawą i zależy mu bardzo na naszej marce. Zatem prawdopodobnie w przyszłym roku Cofix zadebiutuje w takiej lokalizacji. Będzie to kawiarnia testowa i zobaczymy, jak się sprawdzi.

Biznes kawiarniany pasuje też do dworców i uczelni wyższych, a kiedyś też do biurowców. Szukacie tam miejsca dla siebie?

Rozmawiamy i z uniwersytetem, i z politechniką, natomiast biurowce dzisiaj są wciąż ryzykowne. O ile można się porozumieć w sprawie stawki czynszowej, to jednak nadal jest sporo niewiadomych, bo właściciele budynków nie wiedzą, jak firmy - wobec powszechnego modelu hybrydowego - ułożą sobie relacje z pracownikami w kontekście ich obecności w biurach.

Na jakim etapie prac jest wasz modułowy koncept Cofix Flex?

Flex to nasze unikatowe rozwiązanie. Do końca września będzie już gotowy projekt tej modułowej kawiarni przeznaczonej na rynek europejski. To rozwiązanie idealne np. dla wyspy w galerii handlowej. Mniejszej, ale i większej, ze stolikami, liczącej nawet 80 mkw. Jesteśmy na etapie dopinania umowy z jedną galerią handlową na debiut takiej wyspy - kończymy właśnie jej projekt graficzny.

Jakie macie długofalowe plany ekspansji?

Do końca roku zamierzamy otworzyć jeszcze dziesięć punktów. W przyszłym roku planujemy 25 nowych lokalizacji, natomiast docelowo - w okresie do pięciu lat - chcielibyśmy mieć około 150 kawiarni w Polsce. I jesteśmy w pełni przekonani, że jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidywalnego, ten cel osiągniemy.