Cofix. Nowy gracz nie boi się galerii handlowych

Ulica, galerie handlowe, uniwersytety, centra biznesowe - w tych lokalizacjach chce się rozwijać Cofix, nowy koncept kawiarni, który wchodzi na polski rynek. Obecnie działa w trzech warszawskich lokalizacjach. Plany ekspansji sieci w Polsce zakładały otwarcie w 2020 r. 25 lokali. - Pandemia kompletnie zmieniła podejście do inwestowania. W 2021 r. planujemy 16 nowych kawiarni. Globalnie, jeżeli kolejne lockdowny nie będą nam przeszkadzać, do końca 2026 r. chcemy mieć 8 tys. lokali na całym świecie - zapowiada Natalia Nowińska, przedstawicielka sieci w Polsce.

Obecnie Cofix działa w trzech warszawskich lokalizacjach: na Świętokrzyskiej, Jana Pawła II i w Galerii Wileńskiej.

Plan na 2021 r. to 16 nowych lokali. - Będzie to na pewno Warszawa. Chcemy też wejść do innych dużych miast, ale stanie się to najszybciej w czwartym kwartale 2021 r. - informuje Natalia Nowińska. Globalne plany sieci zakładają rozwój między innymi na Tajwanie i w Chinach. Trwają prace nad pierwszymi lokalami na tych dwóch potężnych rynkach.