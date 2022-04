Colliers sprawdza nastroje deweloperów na rynku handlowym

W planach deweloperów na bieżący rok jest dostarczenie kolejnych 350 tys. mkw. GLA powierzchni handlowej.

Zdaniem Colliers 244 tys. mkw. GLA jest w budowie.

Nowe inwestycje przyjmą formę głównie małych parków handlowych o profilu zakupów codziennych.

Na 30,6 tys. mkw. GLA powierzchni handlowej oddanej do użytku w I kw. 2022 r. składa się m.in. otwarcie nowej części Gemini Park Tychy (ponad 7 tys. mkw.) z Multikinem oraz I etapu kompleksu Karuzela powstającego w Kołobrzegu (market budowlany z ok. 10 tys. mkw. GLA).

W planach deweloperów na rok bieżący jest oddanie ok. 350 tys. mkw. GLA powierzchni handlowej ulokowanej głównie w małych parkach handlowych o profilu zakupów codziennych, które zyskały na popularności podczas pandemii. Nowe inwestycje nie przekroczą swoimi rozmiarami 30 tys. mkw. GLA. Do największych obiektów, które mają zostać oddane do użytku w tym roku, zaliczają się Karuzela Kołobrzeg, Atut Ruczaj II Kraków i Bawełnianka Bełchatów.

– W I kw. 2022 r. zaobserwowaliśmy wzrost aktywności w zakresie najmu ze strony podmiotów wielko- i średniopowierzchniowych, m.in. z sektorów spożywczego, dyskontowego, mody i rekreacji. Powstają również innowacyjne koncepty, które są odpowiedzią sieci handlowych na zmieniające się potrzeby klientów. Jako przykład warto wymienić np. Żabkę Nano w sklepach wielkopowierzchniowych, paczkomaty InPost w sklepach Żabka, sklep cyrkularny Less.store, Homla showroom czy TOP&POP Inmedio. Miniony kwartał upłynął również pod znakiem kilku debiutów m.in. Philipp Plein czy Snipes – mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w dziale doradztwa i badań rynku w Colliers.

ESG trwałym trendem rynku nieruchomości

Wartości, jakie niesie za sobą idea ESG (społecznej, środowiskowej i ekonomicznej odpowiedzialności biznesu), wkraczają do sektora handlowego w Polsce, przybierając postać konkretnych strategii, harmonogramów zmian, programów pilotażowych czy doraźnych akcji w codziennej działalności. Projekty ESG realizują zarówno inwestorzy, deweloperzy, jak i sieci handlowe. Dotyczą one m.in. ograniczania śladu węglowego, reorganizacji łańcuchów dostaw, gospodarki cyrkularnej czy wzrostu znaczenia badań i konsultacji społecznych w procesach inwestycyjnych.

– Przykładem rozwijanych działań w branży handlowej jest wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku czy biodegradowalnych reklamówek, dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu procesu dostaw i zwrotów towarów na środowisko. Wzrasta również rola zarządzania, sprawiedliwego wynagradzania, inwestycji w kapitał ludzki czy dbania o interesy społeczności lokalnej – wymienia Katarzyna Michnikowska.

– Testem na wierność ideom ESG było także zachowanie firm w sytuacji wojny w Ukrainie. Na znak protestu przeciwko rosyjskiej agresji znaczna część organizacji podjęła decyzję o wycofaniu się lub zawieszeniu działalności na terenie Rosji oraz Białorusi i usunięciu z oferty produktów pochodzących z tych krajów. Jednocześnie sektor handlowy aktywnie włączył się w pomoc uchodźcom przybywającym do Polski. Działania objęły m.in. udostępnianie obiektów na tymczasowe miejsca noclegowe, pomoc finansową i rzeczową, zbiórki żywności i leków, opiekę nad dziećmi oraz wsparcie dla uchodźców na polskim rynku pracy – dodaje Dominika Jędrak, dyrektor działu doradztwa i badań rynku w Colliers.