Columbus trzyma fason mimo ubytków w sieci

Przed wybuchem pandemii mieliście 24 kawiarnie. Czy wszystkie przetrwały lockdown?

Tomasz Weczer, założyciel i współwłaściciel sieci kawiarni Columbus: Nie. Musieliśmy zamknąć dwa lokale w Szczecinie. Nie udało się nam dojść do porozumienia w wynajmującymi w kwestii obniżenia stawki czynszowej. Chodzi o biurowiec Oxygen i jedną lokalizację w kamienicy. Obie placówki miały bardzo wysoki czynsz. Nie przetrwałyby. Z biurowca w Szczecinie właśnie na dniach się wyprowadzamy. Z kolei Colombus Coffee „Ogrodnik”, który był dla naszej sieci ważną wizerunkowo lokalizacją, ale niestety bardzo drogą - bez perspektyw na dalszą działalność, gdy właściciel lokalu nie zgodził się na redukcję czynszu po okresie lockdownu. Wydawało się, że w tak ciężkiej sytuacji obie strony: wynajmujący i najemcy pogodzą się sprawiedliwie stratami, ale niestety zdarza się, że właściciele obiektów łudzą się, że nadal będą pobierać opłaty na poziomie sprzed pandemii.

A w Starym Browarze?

Wsparliśmy naszego franczyzobiorcę i odkupiliśmy od niego dopiero co otwartą kawiarnię w tej gaelrii. Sytuacja w lokalu, który wystartował dosłownie tuż przed lockdownem była bardzo trudna, więc wspólnie doszliśmy do porozumienia i po wznowieniu działalności kawiarnia ruszyła już jako nasza własna. Na razie ruch jest tam bardzo niewielki. W innych galeriach, co prawda powraca, ale powoli i sporo brakuje do tego, co było przed pandemią.