Concentrix wchodzi do Posejdona

Amerykańska korporacja zarządzająca relacjami z klientami już wkrótce wprowadzi się do Posejdona. To kolejny duży najemca powierzchni biurowej, który wybrał powstający w centrum Szczecina Kompleks na swoją nową siedzibę.

- Jesteśmy pionierem wśród firm działających na lokalnym rynku w branży usług nowoczesnych. Jako rodowity szczecinianin ogromnie cieszę się, że po raz kolejny Concentrix zapisze się na karcie historii naszego miasta, tym razem poprzez współtworzenie projektu Posejdon, który stał się już nową wizytówką miasta – podsumowuje Łukasz Lenczewski, Dyrektor szczecińskiego odziału firmy Concentrix.

Nowa szczecińska siedziba Concentrix będzie zlokalizowana na trzecim piętrze Posejdona i będzie liczyć blisko 3 tys. metrów kwadratowych, co oznacza wzrost wynajmowanej przestrzeni biurowej w stosunku do obecnie wynajmowanych przez firmę biur. To wynik przyjętej strategii rozwoju firmy, która zakłada nie tylko zwiększenie zatrudnienia, ale także unowocześnienia środowiska pracy.

Drugi rok z rzędu wspólnie z naszym siostrzanym oddziałem w Lublinie jesteśmy w pierwszej trójce najlepszych firm Contact Center w Polsce, a 2020 rok będzie dla nas wyjątkowo szczególny, gdyż 15 rocznicę otworzenia oddziału w Szczecinie świętować będziemy już w Posejdonie. Mocno liczymy, że nowa lokalizacja przyczyni się do pobicia zeszłorocznego wyniku rekrutacyjnego – zamierzamy zwiększyć zatrudnienie o kolejne 150 osób, co da nam blisko 1000 pracowników Concentrix w Polsce – ocenia Łukasz Lenczewski.

Przedstawiciel inwestora - Porto Sp. z o.o. – nie kryje zadowolenia z zawartej umowy oraz nowego najemcy przestrzeni biurowej.

- Posejdon to nowy symbol nowoczesnego, otwartego na biznes Szczecina. To miejsce pracy uwzględniające najróżniejsze potrzeby najemców, stwarzające komfortowe warunki do pracy i odpoczynku. Nie dziwi nas więc, że kolejny najemca wybrał nasz kompleks na swoją siedzibę – mówi Marcin Woźniak, członek zarządu Porto. – Concentrix to firma o globalnym zasięgu, która wkłada wiele wysiłku, by stworzyć swoim pracownikom przyjazne środowisko pracy. Jesteśmy przekonani, że w Posejdonie będą czuć się wyśmienicie i to właśnie tutaj będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał.

Concentrix to amerykańska korporacja, która jest międzynarodowym liderem w dynamicznie rozwijającej się branży nowoczesnych usług dla biznesu. To specjalista w dostarczaniu najwyższej jakości wsparcia technicznego globalnym liderom rynku technologii informatycznych, elektroniki komunikacyjnej oraz komunikacji, oferująca obecnie pracę w 12 językach obcych, ze swojego oddziału w Szczecinie.