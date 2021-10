Convenience czy doświadczenie? Jakie będą sklepy przyszłości

Dodano: 20 paź 2021 07:10

W przyszłości pojawią się dwa główne typy fizycznych powierzchni handlowych: sklep convenience oraz sklep będący centrum doświadczeń konsumenckich – ocenia raport Euromonitor International The Future of the Store in a Digital World.