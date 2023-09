Na koniec lutego 2024 roku planowane jest otwarcie Galerii Goplana w Lesznie, nowoczesnej i atrakcyjnej architektonicznie przestrzeni.

Galeria Goplana ma szansę stać się nową wizytówką miasta i popularnym miejscem spędzania czasu.

Na 9 tys. mkw. zaplanowano 25 punktów handlowych.

Pierwsze lokale zostaną przekazane najemcom jeszcze w listopadzie br.

Za komercjalizację obiektu odpowiada międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Galeria Goplana powstaje w samym centrum Leszna – miasta, w którym żyje 64 tys. mieszkańców, a które posiada wszelkie niezbędne udogodnienia charakterystyczne dla większych aglomeracji. Leszno rozwija się i przyciąga inwestorów, a ponad 60 proc. mieszkańców uważa, żyje się tu lepiej niż jeszcze 5 lat temu.

Pasaż Galerii Goplana. Fot. Mat. pras.

Galeria Goplana nie tylko wzbogaci ofertę handlowo-usługową Leszna, ale także będzie atrakcyjnym uzupełnieniem śródmiejskiej architektury. Inwestycja HJ Invest powstaje nieopodal rynku, pomiędzy ulicami Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego. Przechodząca przez środek terenu ulica Krótka stanie się integralną i zadaszoną częścią Galerii – deptakiem, przy którym powstanie strefa gastronomiczna. Będzie to po prostu idealne miejsce do spotkań i zakupów dla odwiedzających centrum miasta – mówi Anna Oberc-Krzycka, Leasing Team Manager, Cushman & Wakefield.

Anna Oberc-Krzycka, Leasing Team Manager, Cushman & Wakefield. Fot. Mat. pras.

Wśród najemców znajdą się takie znane marki jak Half Price, Biedronka, Just Gym, CCC, Pepco, Rossman, Sinsay, Apart, Tabak, Świat Książki, Plus GSM. W obiekcie znajdzie się także perfumeria oraz szeroka oferta gastronomiczna i kawiarniana.

Nowoczesna bryła dobrze wpisuje się w przestrzeń zmieniającego się miasta. Wysokie przeszklenia zapewnią dostęp naturalnego światła wewnątrz obiektu. Szklane zadaszenie i szprosowane, szklane ściany otaczające wewnętrzny deptak na ulicy Krótkiej stworzą przyjemne miejsce do odpoczynku i skorzystania z oferty gastronomicznej. Ceglana fasada deptaku zostanie przełamana sporą ilością naturalnej zieleni.

Na poziomie -1 oraz na zewnątrz budynku znajdzie się 350 miejsc parkingowych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl