Corees Polska wyłącznym agentem krakowskiego Pilot Tower

Agencja Corees Polska została wyłącznym agentem do spraw najmu biurowca Pilot Tower w Krakowie, należącego do portfolio First Property Group plc. Współpraca zakłada kompleksową obsługę nowych oraz obecnych najemców budynku.

Pilot Tower jest budynkiem o czternastu kondygnacjach naziemnych, oferujący powierzchnie biurowe klasy A. Budynek jest certyfikowany w systemie LEED na poziomie Platinum.

- First Property poprzez swoje inwestycje jest obecna na rynku krakowskim od ponad 15 lat, jednak budynek Pilot Tower jest naszym nowszym nabytkiem z 2017 r. Jesteśmy przekonani, że współpraca z Corees, doświadczonym i skutecznym zespołem działającym od lat z sukcesami na rynku krakowskim zaowocuje wprowadzeniem się do Pilot Tower niejednego nowego najemcy skuszonego znakomitą lokalizacją oraz najwyższym standardem budynku zarówno od strony technicznej, jak i od strony zarządzania i obsługi klienta - mówi Jeremi Słomiński, First Property Poland

Corees Polska działa w Krakowie od momentu powstania, głównie pod względem usług z zakresu Tenant Representation, zarówno dla powierzchni biurowych, coworkingowych, jak i magazynowych.

Do Corees Polska należy również zeszłoroczny krakowski rekord najmu – blisko 20 tys. mkw. powierzchni biurowej przy renegocjacji której Corees reprezentował najemcę.

- Uważam, że współpraca z i dla Fprop Poland i Pilot Tower to doskonałe otwarcie dla Corees w Krakowie, bo to pierwszy budynek na wyłączność w naszym portfolio na tym rynku. Pilot Tower to rozpoznawalny budynek z ogromnym potencjałem i możliwościami, które mam nadzieję w pełni wykorzystamy. Równocześnie dziękuję przedstawicielom Fprop Poland za zaufanie przy wyborze Corees Polska na agenta wyłącznego dla Pilot Tower - dodaje Marek Ciunowicz, CEO Corees Polska.