COS uruchamia platformę sprzedażową dla odzieży używanej. Dla H&M to duży potencjał

Marka COS, część grupy H&M, uruchamia własną platformę sprzedażową Resell, na której klienci mogą sprzedawać i kupować używane ubrania. Platforma jest zarówno drogą do zrównoważonego rozwoju, jak i szansą biznesową.

Resell pozwala klientom kupować i sprzedawać odzież COS, marka pobiera przy tym 10 proc. opłaty za koszty operacyjne. W ten sposób Resell przypomina inne wschodzące gwiazdy biznesu "z drugiej ręki", takie jak Vinted i The RealReal. Platforma zostanie uruchomiona jeszcze w tym miesiącu w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Szwedzka grupa inwestuje coraz więcej w biznesy "second-hand", czy to poprzez koncepcję outletu vintage (Afound), wyselekcjonowaną sekcję używanych ubrań w nowych sklepach flagowych, czy też zakup 70 proc. udziałów w Sellpy. Ambicją szwedzkiego giganta mody jest, aby do 2030 r. używać wyłącznie materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów zrównoważonych. Nie jest to jednak jedyny cel: odzież używana staje się dużym biznesem.