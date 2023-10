Pandemia zamroziła inwestycje po stronie Costa Coffee. Lagardere Travel Retail chce je przywrócić i rozpocząć lifting sieci Costa Coffee. Przeszły go już dwie kawiarnie w Złotych Tarasach. Jedna działa od września, druga - od 5 października 2023 r.

Sieć Costa Coffee liczy obecnie 116 lokali w Polsce i 10 na Łotwie. Aktualnie negocjuje kilka nowych lokalizacji.

Sieć Costa Coffee na razie koncentruje się na minimalnym, konserwatywnym celu otwierania pięciu kawiarni rocznie.

Costa Coffee pod skrzydłami Lagardère Travel Retail Polska radykalnie ograniczyła swoją obecność w biurowcach - z ponad 20 do 10 lokali.

Costa Coffee pracuje nad nowymi formatami. Analizuje m.in. model kawiarni ekspresowej oraz kiosku.

Biurowce z naszego punktu widzenia potencjału komercyjnego przeżywają trudny i wymagający moment - tłumaczy Maciej Gajkowski, dyrektor sieci Foodservice w Lagardère Travel Retail Polska, która zarządza kawiarniami Costa Coffee.

Jak od lutego tego roku, czyli od objęcia masterfranczyzy Costa Coffee, zmieniła się sieć?

Maciej Gajkowski, dyrektor sieci Foodservice w Lagardère Travel Retail Polska, która zarządza kawiarniami Costa Coffee: Sieć liczy 116 lokali w Polsce i 10 na Łotwie. Aktualnie negocjujemy kilka nowych lokalizacji. Jeszcze nie wiadomo, które pertraktacje ostatecznie pozytywnie się zakończą. Nasza strategia zakłada otwieranie pięciu kawiarni rocznie

Czy to jest dużo, czy mało?

Powiedziałbym, że to mało, jeśli spojrzymy na historyczne perspektywy wzrostu. Jednak dzisiaj rynek jest nasycony, więc możliwości rozwoju są bardziej ograniczone. Zwłaszcza, że naszym celem jest otwieranie wyłącznie kawiarni rentownych, a więc takich, które od pierwszego roku są przynajmniej na poziomie break even, czyli nie przynoszącym strat. Stąd ta jednocyfrowa ambicja wzrostu w kolejnych latach. Nie wszyscy mają taki model ekspansji i nie zawsze w przeszłości Costa Coffee tak było. Oczywiście mamy zasoby inwestycyjne potrzebne do zwiększenia tego tempa, jeżeli będzie taka potrzeba. Na razie jednak koncentrujemy się na tym minimalnym, konserwatywnym celu otwierania pięciu kawiarni rocznie.

Priorytetowym obszarem rozwoju Costa Coffee są centra handlowe, w których sieć będzie szukała najwięcej lokali. Fot. Lagardère Travel Retail Polska.

Jakie lokalizacje są priorytetem - galerie handlowe czy ulice?

Nasza multikanałowa i wieloformatowa ścieżka rozwoju zakłada takie lokalizacje jak: lotniska, dworce, centra handlowe, osiedla oraz ulice. Priorytetowym obszarem rozwoju Costa Coffee są naturalnie centra handlowe, w których będziemy szukali najwięcej lokali. W średniookresowej perspektywie spodziewamy się w nich najwięcej otwarć. Uważam, że po pandemii galerie handlowe zregenerowały się i są w dobrej formie.

Model ekspansji Costa Coffee zakłada otwieranie wyłącznie kawiarni rentownych, a więc takich, które od pierwszego roku są przynajmniej na poziomie break even, czyli nie przynoszą strat.

Ostatnio Polska Rada Centrów Handlowych, zapewne w związku z wyborami, ponownie przypomniała, że opowiada się za przywróceniem handlu w niedzielę. Dla takich konceptów jak Costa Coffee powrót handlowych niedziel byłby świetną nowiną, prawda?

Oczywiście podpisujemy się także pod tym postulatem. Co prawda gastronomia w niedziele może pracować, ale nie ma to ekonomicznego sensu w większości galerii handlowych, w których w te dni footfall jest bardzo niski. Gdyby legislacja się zmieniła i ponownie duże obiekty handlowe mogły pracować w niedziele, byłaby to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich najemców.

Czy Costa Coffee, jako marka wielkomiejska, chce się otwierać tylko we flagowych galeriach?

Tak, choć właściwie jesteśmy już prawie w większości kluczowych lokalizacji, na których nam zależało. W marcu tego roku otworzyliśmy kawiarnię w Westfield Arkadii. Nasza strategia na kolejne lata - oprócz nowych otwarć - zakłada całościowy remodeling lokali do najnowszego formatu, który Costa Coffee wprowadza globalnie. W pierwszej kolejności przechodzą go dwie kawiarnie w Złotych Tarasach. Jedna już działa w nowej odsłonie od września. Druga - na poziomie „0” otwarta została 5 października. Będą wizytówką zmian, jakie sieć przejdzie w perspektywie najbliższych pięciu lat. Pandemia spowodowała zamrożenie inwestycji po stronie Costa Coffee. Jako Lagardere Travel Retail chcemy ten proces jak najszybciej przywrócić i z impetem rozpocząć lifting sieci Costa Coffee.

Costa Coffee przymierza się do pierwszego testu w retail parku. Sieć prowadzi negocjacje z wybranymi placówkami. W Wielkiej Brytanii format się sprawdza.

Dwa lokale w Złotych Tarasach oznaczają chyba, że flagowe galerie handlowe mają dla was tak duży potencjał, że mogą w nich działać nawet dwie kawiarnie?

Tak, jest takich przypadków więcej, jak np. w łódzkiej Manufakturze. Poza tym, w niektórych dużych centrach handlowych prowadzimy zarówno Costa Coffee, jak i So Coffee. Ta strategia komercjalizacji nie wywołuje efektu kanibalizacji. Obie sieci docierają do różnych klientów, mają inny profil gościa i różnią się swoimi mocnymi stronami.

Czy retail parki są dla Costa Coffee dobrą lokalizacją? Galerii handlowych już się nie buduje, a parki handlowe powstają też w dużych miastach.

Przymierzamy się do pierwszego testu w retail parku. Prowadzimy negocjacje z wybranymi placówkami. Z rozmów z kolegami z Wielkiej Brytanii wynika, że ten format się sprawdza, ale chcemy zobaczyć, jak będzie w Polsce i dopiero wtedy podjąć decyzję o ewentualnym dalszym rozwoju w tym kierunku.

Wszyscy wiemy, że biurowce to dzisiaj trudny rynek. Domyślam się, że również dla Costa Coffee?

Rzeczywiście, biurowce z naszego punktu widzenia potencjału komercyjnego przeżywają trudny i wymagający moment. Przede wszystkim brakuje w nich stałych klientów, bo najczęściej pracownicy pojawiają się w biurze we wtorek, środę i czwartek. Dodatkowo, właściciele i zarządcy profesjonalizują dostęp do kawy w swoich budynkach. Te czynniki, z naszej perspektywy, znacznie zmniejszają ich potencjał. Dlatego radykalnie ograniczyliśmy naszą obecność w biurowcach - z ponad 20 do 10 lokali. Oczywiście będziemy ten segment obserwowali. Nie mówimy definitywnie, że nie zamierzamy się w nim rozwijać. Najlepszym dowodem na to jest niedawne otwarcie dużej kawiarni w stołecznym Miasteczku Orange. Jednak ewentualne kolejne lokalizacje będziemy bardzo ostrożnie analizowali.

Flagowe galerie handlowe mają dla Costa Coffee tak duży potencjał, że mogą w nich działać nawet dwie kawiarnie. Fot. Lagardere Travel Retail.

Czy oprócz liftingu istniejących kawiarni Costa Coffee, pojawią się w sieci nowe koncepty?

Mamy w przygotowaniu kilka formatów od mniejszych do standardowej, ponad stumetrowej placówki. Analizujemy także model kawiarni ekspresowej oraz kiosku. Chcemy je testować praktycznie w każdym obszarze, w którym działa Lagardère Travel Retail w Polsce, tj. na lotniskach, dworcach lub w galeriach handlowych.

Czy Costa Coffee będzie pojawiała się też w miastach średnich, czy nawet mniejszych? W Polsce jest marką wielkomiejską, ale może są plany, by stała się bardziej uniwersalną?

Costa Coffee to marka wielkomiejska, gdzie wciąż widzimy potencjał do rozwoju. Jesteśmy też otwarci na potencjał do rozwoju w mniejszych miejscowościach, gdzie jeszcze nas nie ma, jeśli będą takie możliwości.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl