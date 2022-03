Covid nie złamał Grupy Inditex. Silne odbicie i wielkie wzrosty w e-commerce

Gigant odzieżowy, Grupa Inditex, właściciel sieci Zara, Massimo Dutti, Bershka czy Oysho, podsumował wyniki w roku rozliczeniowym 2021 (od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022). Przychody wyniosły 27,72 mld euro, co oznacza wzrost o 35,8 proc. rok do roku. Zysk netto wzrósł o 193 proc. do 3,24 mld euro. Przychody ze sprzedaży online osiągnęły 7,5 mld euro, co stanowi już ponad 1/4 całkowitej sprzedaży Grupy i umacnia firmę na rynku e-handlu na świecie.

W ciągu roku Inditex otworzył 226 sklepów na 40 rynkach i zakończył rok liczbą 6477 salonów.

W 2021 r. marki Inditeksu miały 146 mln aktywnych aplikacji i 228 mln obserwujących w mediach społecznościowych, a 6,2 mld osób odwiedziło jej platformy internetowe - to wzrost o 13 proc. rdr.

Inditex zatrudniał ponad 165 tys. pracowników na dzień 31 stycznia 2022 r., w porównaniu z ponad 144 tys. rok wcześniej.

Firma przekroczyła swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na 2021 r., w szczególności w zakresie wykorzystania energii odnawialnej – stanowiącej 91% całkowitego zużycia – i bardziej zrównoważonych surowców.

- Po dwóch latach pandemii wyniki pokazują niesamowitą zdolność ludzi, którzy tu pracują, do dostosowania się do wszelkich okoliczności. To wynika z ich zaangażowania i talentu - podsumował prezes wykonawczy Inditex, Pablo Isla.

Dyrektor generalny grupy, Óscar García Maceiras, podkreślił, że „bycie liderem - w odniesieniu do cyfrowej transformacji - stawia firmę w bezkonkurencyjnej pozycji".

Rekordowe zasoby gotówki w Inditeksie, większa dywidenda

Zasoby gotówkowe netto Inditeksu wyniosły na koniec roku rekordowo 9,3 mld euro, co oznacza wzrost o 24 proc. w ciągu roku.

Rada Dyrektorów poprosi akcjonariuszy spółki o zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,93 euro na akcję, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu do 2020 r., składającej się ze zwykłej dywidendy w wysokości 0,63 euro na akcję oraz dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 0,30 euro na akcję.

Zarząd uzgodnił również nadzwyczajną dywidendę w wysokości 0,40 euro na akcję za 2022 r., płatną w 2023 r.

Grupa odnotowała solidną marżę brutto na poziomie 57,1%, wyższą o 123 punkty bazowe w porównaniu z 2020 r., co oznacza najwyższy poziom od sześciu lat. EBITDA wyniosła 7,18 mld euro, a EBIT 4,28 mld euro, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio 57,8% i 184,2%.

Całkowity wkład podatkowy Inditexu wyniósł 6,09 mld euro, z czego 2,42 mld euro stanowiły podatki bezpośrednie, a 3,67 mld euro pobrane podatki. W Hiszpanii składka grupy wyniosła 1,5 mld euro, 780 mln euro podatków bezpośrednich i 721 mln euro pobranych podatków.

Inditex zatrudniał 165 042 pracowników na dzień 31 stycznia 2022 r., w porównaniu z 144 116 rok wcześniej. 81% tych miejsc pracy miało charakter stały, a 76% zajmowały kobiety.

Nie brakuje wyzwań, ale są i rekordy

W komunikacie przedstawiciele Grupy opisują, jak firma reagowała na pojawiające się wyzwania.

Na przykład w pierwszym kwartale czas otwarcia sklepów był o 24 proc. krótszy z powodu ograniczeń związanych z Covid-19. "Jednak po ustąpieniu pandemii sprzedaż mocno odbiła, a Grupa odnotowała rekordowe poziomy zysków zarówno w drugim, jak i trzecim kwartale" - podano.

Kolejna fala koronawirusa i wariant Omicron zaważył jednak na sprzedaży na większości rynków: w Austrii, Holandii i Niemczech, Japonii, Chinach i na Filipinach. To odbiło się na sprzedaży w czwartym kwartale - szacuje się na około 400 mln euro (210 mln euro zysku brutto i 190 mln euro kosztów operacyjnych).

24 lutego br. rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Firma ogłosiła, że ​​priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników i zamknęła wszystkie sklepy w tym kraju. 5 marca 2022 r. poinformowała również, że tymczasowo zawiesza działalność w Rosji.

E-sprzedaż to już wielka cześć biznesu w Inditex

W górę poszły przychody ze sprzedaży internetowej, które wyniosły 7,5 miliarda euro, o 14 proc. więcej niż rok wcześniej i o 77 proc. w wobec 2020 roku. Sprzedaż internetowa stanowi obecnie 25,5 proc. całkowitej sprzedaży Grupy i firma oczekuje, że osiągnie 30 proc. całkowitej sprzedaży w 2024 roku. "Te liczby stawiają firmę obok największych światowych graczy e-commerce" - czytamy w komunikacie.

W 2021 r. złożono zamówienia online ze sklepów wewnętrznych o wartości 1,19 miliarda euro.