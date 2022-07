CoWork dostępny w Alei Bielany

W połowie czerwca na mapie Dolnego Śląska pojawiła się nowa przestrzeń coworkingowa.

CoWork w Aleja Bielany udostępnia cztery sale konferencyjne.

CoWork Aleja Bielany to kolejna, po studiu kulinarnym Między Stołami przestrzeń dla lokalnej społeczności.

CoWork Aleja Bielany to miejsce zarówno dla tych, którzy rozwijają startupy, pracują jako freelancerzy, czy poszukują alternatywy dla home office’u. To także idealna przestrzeń do kreatywnych spotkań, konferencji czy rozmów kwalifikacyjnych. Na ponad 300 mkw. znaleźć można 16 indywidualnych biurek, 4 salki konferencyjne, miejsca do pracy w strefie wspólnej oraz strefę relaksu z aneksem kuchennym. W trosce o komfort pracy przygotowanych zostało także 5 wygłuszonych, klimatyzowanych budek telefonicznych, a także drukarka we współdzielonym systemie Zeccer, umożliwiająca drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi.

CoWork czeka w Alei Bielany. Fot. mat. pras.

Użytkownicy coworkingu skorzystać mogą zarówno z darmowej strefy pracy współdzielonej, jak i odpłatnie zarezerwować wybrane biurko lub salkę konferencyjną. Służy do tego specjalnie stworzona aplikacja CoWork Aleja Bielany, którą pobrać można na telefony zarówno z systemem iOS jak i Android. Co więcej, na wszystkich zarejestrowanych użytkowników do końca wakacji czekają promocyjne ceny.

Koncept przestrzeni, autorstwa poznańskiego studia mode:linaTM jest połączeniem nowoczesnego, industrialnego designu ze skandynawskimi elementami spod znaku IKEA. Intuicyjny, ergonomiczny rozkład pomieszczeń, dostosowane do pracy oświetlenie, regulowane fotele czy w końcu liczne szafki na rzeczy osobiste – wszystko to sprzyja wysokiemu komfortowi pracy nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.

- CoWork Aleja Bielany to kolejna, po studiu kulinarnym Między Stołami oraz Międzykulturowym Miejscu Spotkań FOROOM, przestrzeń dla lokalnej (i nie tylko!) społeczności. Pokazujemy, że centrum handlowe może być idealnym miejscem zarówno zakupów, jak i kreatywnej rozrywki, spotkań towarzyskich, nauki oraz pracy – przyznaje Ewa Kolondra, Dyrektor Alei Bielany.

Niewątpliwą zaletą nowej przestrzeni coworkingowej jest jej lokalizacja w sercu centrum handlowego, co pozwala na proste połączenie pracy z zakupami, sportem czy rozrywką. Na wyciągnięcie ręki są tu bowiem liczne kawiarnie, restauracje, sklep spożywczy, studio fitness oraz cała gama salonów z modą, wyposażeniem wnętrz, akcesoriami sportowymi, czy elektroniką. Natomiast w odległości 250 m znajduje się największa w Polsce IKEA.