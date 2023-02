W Focus Mall Zielona Góra otwarto strefę coworkingową. Centrum rozpoczyna współpracę z Fundacją Bookcrossing Polska w celu popularyzacji czytelnictwa.

Centrum Handlowe Focus Mall udostępniło strefę coworkingową do pracy i nauki zdalnej.

W wydzielonej strefie można też korzystać z WI-FI centrum handlowego.

Dodatkowo można tutaj wydrukować lub zeskanować dokumenty.

Nie zabrakło także małej czytelni.

Nasze otoczenie cały czas się zmienia, wpływając na wszystkie dziedziny naszego życia i model pracy. Od kilku lat rośnie popularność pracy zdalnej. Szczególnie po okresie pandemii przybywa osób, które samodzielnie decydują o miejscu, w którym wykonują powierzone im zadania. W odpowiedzi na ten trend powstał pomysł wydzielenia przestrzeni do pracy również w największym w regionie centrum handlowym – Focus Mall Zielona Góra.

Centrum Handlowe Focus Mall udostępniło komfortową i bezpłatną strefę coworkingową do pracy i nauki zdalnej. Przestrzeń coworkingowa jest w pełni wyposażona, a stanowiska do pracy mają dostęp do prądu. W wydzielonej strefie można też korzystać z WI-FI centrum handlowego. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni znalazły się oddzielone od siebie biurka z wygodnymi fotelami, duży stół do kreatywnych spotkań większych zespołów oraz stoliki kawowe z fotelami do spotkań biznesowych. Nie zabrakło także małej czytelni, przy której już wkrótce pojawi się regał Fundacji Bookcrossing. Dodatkowo można tutaj wydrukować lub zeskanować dokumenty.

Strefa coworkingowa zlokalizowana jest na poziomie 0, nieopodal salonu Kodano i biura podróży Rainbow.

Strefa coworkingowa.

Jest ona otwarta od poniedziałku do soboty oraz niedziele handlowe w godzinach działania Focus Mall. Nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji miejsc.

Strefa coworkingowa, Focus Mall.

Nasza strefa wpisuje się w model human centric, w którym pracuje się w miejscu dogodnym dla siebie, przy okazji realizując inne zadania. Focus Mall to idealne miejsce do lokalizacji strefy coworkingowej. Pod jednym adresem klienci centrum mogą połączyć pracę z zakupami i rozrywką – mówi Anna Łukasiewicz, marketing manager Focus Mall Zielona Góra.

To nie koniec nowości. W II połowie lutego w strefie coworkingowej Focus Mall uruchomiony zostanie także regał Bookcrossing. Bookcrossing polega na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, by każdy mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Partnerem Focus Mall w tej akcji jest Fundacja Bookcrossing Polska. Regał z książkami zostanie oddany do użytku już za kilka tygodni, ale już dziś można zapełnić go wspólnie z pracownikami Focus Mall, przynosząc przeczytane książki do galerii. Książki można przynosić do Punktu Informacyjnego centrum (znajdującego się nieopodal Cinema City) w godzinach od 11:00 do 19:00.

Już dziś zachęcamy do przynoszenia swoich książek, które wraz z tymi przygotowanymi przez centrum będą wystawione za darmo dla wszystkich zainteresowanych. Zdarza się nam, że po przeczytaniu książki odkładamy ją na półkę i już do niej nie wracamy. Teraz mamy dobrą okazję by przejrzeć swoje domowe biblioteki, w których na pewno znajdują się ciekawe pozycje wydawnicze i nieco je odchudzić. Chętnie przyjmiemy wszystkie książki - zarówno nowe, jak i te starsze wydania. Ważne jednak, żeby książka była kompletna i znajdowała się w dobrym stanie. Wierzymy, że nasza akcja przyczyni się do popularyzacji czytelnictwa, a także zapewni naszym książkom drugie życie – dodaje Anna Łukasiewicz.

W ramach akcji „Uwolnij książki” Fundacji Bookcrossing Polska, po kraju krąży obecnie 342 868 książek! Zarejestrowanych jest 20 430 tys. półek i regałów bookcrossingowych, na których można zostawić książki lub je stamtąd wypożyczyć. Można je spotkać w instytucjach kulturalnych i oświatowych, pubach i restauracjach, ośrodkach zdrowia, centrach handlowych, a nawet na szlakach turystycznych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl