- Gdańsk jest miastem studenckim, pełnym zdolnych, ambitnych młodych ludzi, stwarzającym aktualnie atrakcyjne warunki rozwoju zawodowego. W niedalekiej odległości od naszego centrum mieści się uniwersytet, akademik, biurowce. Tutejszy rynek pracy ma coraz więcej do zaoferowania, a jednocześnie możemy obserwować jak się on zmienia idąc w kierunku elastyczności – mówi Lech Polański, Centre Manager Alfa Centrum Gdańsk.

- Praca hybrydowa czy zdalna to obecnie standard wielu firm. Studenci, pracownicy biur, freelancerzy, szukają dogodnego miejsca do pracy, gdyż ta w domowym fotelu często jest mało wygodna, a ponadto sprzyja zatarciu granic między pracą, a życiem domowym. Coworking w Alfa Centrum jest naszą odpowiedzią na te trendy i potrzeby - dodaje.

W kontekst „work-life balance” wpisuje się również nowa oferta kulturalno-rozrywkowa Alfy. Obok przestrzeni do pracy centrum komponuje pakiet różnorodnych rozrywek. Stawia przy tym na formaty dedykowane osobom aktywnym i ciekawym świata.

Od czerwca w Alfa Centrum można korzystać np. ekstremalnych przejażdżek elektrycznymi gokartami na torze Crazy Cart, a także odwiedzać wystawę Egzotycznych Pająków i Skorpionów, która po zeszłorocznym sukcesie i dużym zainteresowaniu powróciła do Alfy w nowej odsłonie. Natomiast już

w sierpniu, na zakończenie wakacji centrum zorganizuje po raz pierwszy Targi Boho, które będą propozycją dla wszystkich miłośników tego stylu.

Wychodzimy frontem do klientów, którzy mieszkają w okolicy. Jest to ogromna społeczność ludzi młodych, prowadzących aktywny tryb życia, ciekawych świata, lubiących spotkania ze sztuką, kulturą podążających za nowinkami i trendami. Alfa Centrum wyrasta pośród tej kultury, stylu życia tej społeczności i pragniemy stać się jej częścią – wyjaśnia Paulina Szymczukiewicz, Head of Marketing Sierra Balmain, spółki zarządzającej Alfa Centrum Gdańsk.