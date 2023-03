Nowy punkt Crazy Bubble pojawi się we Włocławku. Wzorcownia Włocławek zaprezentowała nowe miejsce.

Nowe logo już jest, brakuje tylko kuleczek z tapioki. Włocławek będzie miał nowe miejsce z tajwańskim przysmakiem do picia. Fani modnego łakocia znajdą go we Wzorcowni we Włocławku na poziomie 1.

Crazy Bubble to sieć franczyzowa, która działa w Polsce, Rumuni, Litwie i Irlandii. Marka ma w Polsce 90 lokali franczyzowych i 37 działających na zasadzie partnerstwa. Nowy lokal sieci w Koszalinie sąsiaduje z lodziarnią Grycan.

Galeria Wzorcownia to m.in. Multikino, hipermarket Kaufland, sklepy EMPIK, RTV EURO AGD, Jysk, Abra i Komfort, a także znajdujący się w zrewitalizowanym budynku „Aparthotel Lofty w Piecowni”. Obiekty są połączone ciągami komunikacyjnymi. Na terenie o łącznej powierzchni 80 tys. mkw. powstał kompleks obejmujący ponad 100 punktów handlowych i usługowych.

