Crazy Bubble szuka nowych fanów w Galerii Emka i Galerii Dominikańska.

Crazy Bubble kontynuuje ekspansję w Polsce, uruchamiając dwa nowe lokale.

Nowe punkty sieci działają w Koszalinie w galerii Emka i we Wrocławiu, w Galerii Dominikańskiej.

W sobotę został otwarty nowy salon Crazy Bubble - byliście, macie swoje ulubione smaki? Pojawiły się też nowe promocje, okazje i kolekcje. Koniecznie zajrzyjcie do naszych salonów i zobaczcie jakie królują kolory i fasony - podała Galeria EMKA na portalu Facebook.

Crazy Bubble to sieć franczyzowa, która działa w Polsce, Rumuni, Litwie i Irlandii. Marka ma w Polsce 90 lokali franczyzowych i 37 działających na zasadzie partnerstwa. Nowy lokal sieci w Koszalinie sąsiaduje z lodziarnią Grycan.

Galeria Emka w Koszalinie to około 70 marek. Obiekt dzieli 13 km od morza. Najemcy obiektu to m.in. Apart, 4F, CCC, Dealz, Empik, Esotiq, H&M, Monnari i Sephora.

Nowy punkt z bubble tea prosto z Tajwanu ruszył również w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Klienci centrum handlowego znajdą Crazy Bubble na na poziomie -1 obiektu.

Galeria Dominikańska we Wrocławiu należy do Atrium European Real Estate Limited. Najemcami wrocławskiego centrum handlowego są m.in. Media Markt, Reserved, Apart, CCC, Cropp, Cukiernia Sowa, Deichmann, Diverse, Douglas, Empik, Homla i Kazar.

