Klienci warszawskiego Westfield Mokotów mogą się teraz rozsmakować w tajwańskim przysmaku z tapioką. Nowym najemcą galerii została sieć Crazy Bubble.

Crazy Bubble ma ponad 170 punktów w Polsce.

Nowa kawiarnia z tajwańskim przysmakiem pojawiła się właśnie w Warszawie.

Crazy Bubble zdecydował się postawić na nową lokalizację w Westfield Mokotów.

Nowy punkt Bubble Tea w Westfield Mokotów w Warszawie już działa. Klienci galerii mogą wybierać z oferty napojów od sieć franczyzowej Crazy Bubble.

Bubble tea to napój, który powstał w latach 80. ubiegłego wieku, w Tainan na południu Tajwanu. To mieszanka herbaty, soków i lodu.

Westfield Mokotów to centrum handlowe położone na południu Warszawy. Centrum, należy do Unibail-Rodamco-Westfield. Na powierzchni 68,3 tys. mkw. i trzech pięter centrum handlowego mieści się około 260 sklepów i punktów handlowych, fitness klub, kino, pełen wybór restauracji i kawiarni, usługi oraz parking na 2,3 tys. Adidas, Eobuwie.pl, CCC, Zara, H&M, Tefal, Hugo Boss, Ochnik i Nespresso.

Crazy Bubble to sieć franczyzowa, która działa w Polsce, Rumuni, Estonii, Mołdawii, Litwie i Irlandii. Crazy Bubble w Polsce ma 171 lokali, 127 to kawiarnie franczyzowe, a 44 to punkty partnerskie. Miasta na mapie CB to m.in. Bełchatów, Białystok, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Chełm, Cieszyn, Gdańsk, Gniezno, Grudziądz, Janki, Jasło, Jelenia Góra, Katowice, Konin, Kraków, Kraśnik, Legnica, Łódź, Olsztyn, Płock, Poznań, Rybnik, Sarbinowo, Tychy, Warszawa. Marka serwuje napoje orientalne i egzotyczne na bazie zielonej i czarnej herbaty w różnych wariantach.

