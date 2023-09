Gastronomiczna mapa Gemini Park Bielsko-Biała powiększy się o lokal pod szyldem Crazy Bubble.

Oferta gastronomiczna Gemini Park Bielsko-Biała będzie nieco większa.

W galerii pojawi się oferta z tajwańskim smakołykiem: bubble tea.

Nowy lokal otworzy sieć Crazy Bubble.

To już drugi drugi lokal sieci w Gemini Park Bielsko-Biała. Z okazji otwarcia nowego punktu klienci w ramach promocji przy zakupie napoju 0.7 będą mieli możliwość losowania gadżetów od Crazy Bubble.

Crazy Bubble to sieć franczyzowa, która działa w Polsce, Rumuni, Estonii, Mołdawii, Litwie i Irlandii. Crazy Bubble w Polsce ma 171 lokali, 127 to kawiarnie franczyzowe, a 44 to punkty partnerskie.

Miasta na mapie Crazy Bubble to m.in. Bełchatów, Białystok, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Chełm, Cieszyn, Gdańsk, Gniezno, Grudziądz, Janki, Jasło, Jelenia Góra, Katowice, Konin, Kraków, Kraśnik, Legnica, Łódź, Olsztyn, Płock, Poznań, Rybnik, Sarbinowo, Tychy, Warszawa. Marka serwuje napoje orientalne i egzotyczne na bazie zielonej i czarnej herbaty w różnych wariantach.

Gemini Park Bielsko-Biała ma ponad 40 tys. mkw., 120 marek. Najemcami obiektu są m.in. 4F, Apart, Big Star, Bytom, C&A, Calzedonia, CCC, Cropp, Dealz, Douglas, Empik, H&M, Hebe, Home&you, House, Monnari, New Yorker, Ochnik i Outhorn.

