Sieć planuje otwarcia nowych punktów w galeriach w Gliwicach, Lublinie i Chojnicach. Marka z tajwańskim napojem sprawdza, w których popularnych galeriach jest jeszcze dla niej miejsce.

W przeciągu najbliższego miesiąca Crazy Bubble pojawi się w Gliwicach, Lublinie i Chojnicach.

Sieć preferuje nowe punkty w galeriach handlowych, gdzie nie występuje sezonowość.

Marka jest obecna przy ulicach handlowych takich jak: Krupówki w Zakopanem, Piotrkowska w Łodzi i Szeroka w Toruniu.

Ekspansja Crazy Bubble jest nastawiona na rynek Polski i europejski, głównie kraje ościenne. W rodzimym kraju marka celuje w najbardziej popularne centra handlowe.

- Mamy już na swojej mapie Złote Tarasy, Westfield Arkadia i Wroclavia, ale zostało jeszcze kilka galerii w których bardzo chcielibyśmy się znaleźć. W kilku z nich jesteśmy już na etapie rozmów – mówi Jakub Woźniczka Franchise Manager Crazy Bubble.

W przeciągu najbliższego miesiąca Crazy Bubble pojawi się w Gliwicach, Lublinie i Chojnicach.

- Zaplanowaliśmy otwarcia w tych galeriach handlowych. Na razie są to mniejsze miejscowości, ale na pewno do końca roku pojawią się topowe miejsca. Zdecydowana większość naszych lokalizacji to galerię handlowe i aktualnie jest to nasz główny target i cel – wyjaśnia manager odpowiedzialny za franczyzę.

Crazy Bubble ma swoje lokale również przy popularnych ulicach handlowych m.in. przy Krupówkach w Zakopanem, Piotrkowskiej w Łodzi i Szerokiej w Toruniu. - Najlepsze są galerie handlowe ponieważ nie ma w nich sezonowości, choć są miejsca tak dobre, jak Krupówki, czy Floriańska w Krakowie, gdzie sezon trwa cały rok – zauważa Jakub Woźniczka.

Co przyciąga do współpracy z Crazy Bubble?

Sieć przyciąga franczyzobiorców na kilku płaszczyznach. Głównym napędem rozwoju jest skala marki - Dzięki temu, ile mamy lokali w Polsce widać, jak dynamicznie marka się rozwija. Potencjalni franczyzobiorcy widzą nasze huczne otwarcia oraz kolejki przy wyspach i to wzbudza ich zainteresowanie. Często kontaktują się z nami po prostu z ciekawości - mówi cytowany wcześniej przedstawiciel sieci.

Skuteczny marketing zapewnia również popularność marki wśród dzieci przyszłych franczyzobiorców. Crazy Buble realizuje strategię marketingową w internecie oraz jest stałym bywalcem targów franczyzowych i innych wydarzeń branżowych.

Otwarciom Crazy Bubble towarzyszy maskotka kubeczka z tajwańską tea. Fot. mat. pras.

Marka niedawno wprowadziła dużą zmianę, ma nowe logo i kolory. - Pierwszego września wypuściliśmy nową aplikację lojalnościową, w której klienci mogą wymieniać zbierane punkty na nagrody. Cały czas staramy się zmieniać, wprowadzamy nowe i sezonowe produkty do menu. Staramy się żeby klienci nie mogli się znudzić ofertą – mówi Woźniczka.

Wsparcie dla franczyzobiorców

Inflacja uderza dziś bezpośrednio we franczyzobiorców. Wzrosły m.in. koszty wynajmu i zatrudnienia. Dlatego Crazy Bubble wspiera swoich franczyzobiorców m.in. prawnie. W obecnej sytuacji marka zdecydowała się też nie podnosić cen produktów. - Staraliśmy się pomóc jak najlepiej. Nie zmienił się cennik towarów, żeby nie zwiększać kosztów i dzięki temu biznes mógł być w dalszym ciągu bardzo dochodowy – zapewnia Jakub Woźniczka.

Crazy Bubble to sieć franczyzowa, która działa w Polsce, Rumuni, Estonii, Mołdawii, Litwie i Irlandii. Crazy Bubble w Polsce ma 175 lokali, 131 to kawiarnie franczyzowe, a 44 to punkty partnerskie. Marka jest też importerem wszelkich składników od rodzimych twórców.

Kolebką Crazy Bubble jest Śląsk skąd pochodzi właściciel franczyzy. Pierwsze lokale własne powstawały i działały w centrum Handlowym 3 Stawy i w Gliwicach. Marka po pandemii regularnie odnotowuje dwukrotny wzrost liczby lokalizacji na koniec roku.

Miasta na mapie Crazy Bubble to m.in. Bełchatów, Białystok, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Chełm, Cieszyn, Gdańsk, Gniezno, Grudziądz, Janki, Jasło, Jelenia Góra, Katowice, Konin, Kraków, Kraśnik, Legnica, Łódź, Olsztyn, Płock, Poznań, Rybnik, Sarbinowo, Tychy, Warszawa. Marka serwuje napoje orientalne i egzotyczne na bazie zielonej i czarnej herbaty w różnych wariantach

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl