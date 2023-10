Galeria Olimp ma gratką dla fanów tajwańskiej bubble tea. Nowy lokal w Lublinie otworzyła marka Crazy Bubble.

Crazy Bubble rośnie w Lublinie.

Nowy lokal na gastronomicznej mapie Galerii Olimp otworzyła marka Crazy Bubble.

Kuleczki z tapioki popłyną w szerokich słomkach dzięki Crazy Bubble w Galerii Olimp. Klienci znajdą nowy lokal w pobliżu Multikina. W nowej kawiarni goście mogą skomponować własną ulubiony miks smaków.

Galeria Olimp to centrum handlowo-rozrywkowe zlokalizowane w północnej części Lublina, przy głównej drodze dojazdowej do miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie największych osiedli mieszkaniowych. Centrum powstało w 2000 roku, następnie powiększyło się poprzez czterokrotne rozbudowy.

Na powierzchni blisko 60 tys. mkw. GLA zlokalizowano ponad 260 lokali i punktów usługowych, z licznymi restauracjami i kawiarniami, hipermarketem budowlanym Leroy Merlin, multipleksem Multikino oraz szeroką ofertą modową, jak również rozrywkowo – sportową.

Wśród największych sklepów obecne są marki z grupy LPP, Inditex, Go Sport, Kappahl, Toys’R’us, Media Expert. Centrum odwiedza rocznie ponad 7 mln klientów. Do ich dyspozycji przygotowanych jest blisko 2 tys. miejsc parkingowych. Właścicielem i administratorem kompleksu jest lubelska firma PHUT Transhurt.

Crazy Bubble to sieć franczyzowa, która działa w Polsce, Rumuni, Estonii, Mołdawii, Litwie i Irlandii. Crazy Bubble w Polsce ma 175 lokali, 131 to kawiarnie franczyzowe, a 44 to punkty partnerskie.

Kolebką Crazy Bubble jest Śląsk skąd pochodzi właściciel franczyzy. Pierwsze lokale własne powstawały i działały w centrum handlowym 3 Stawy i w Gliwicach.

