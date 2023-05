Wola Park zachęca klientów do podejmowania artystycznych wyzwań w ramach nowego konceptu Creator Space.

6 maja otwarto dwie przestrzenie artystyczno-warsztatowe.

Są dostępne dla klientów zarówno do samodzielnej pracy jak i podczas warsztatów rzemieślniczych.

Także we Współdzielniku, miejscu aktywności lokalnej Wolskiego Centrum Kultury na odwiedzających stale czeka szeroka gama warsztatów.

W ramach nowej akcji w Wola Parku otwarto dwie przestrzenie artystyczno-warsztatowe: Creator Space i Splash Zone. Nowe strefy to okazja dla klientów Wola Parku na puszczenie wodzy fantazji, wykonanie własnych dzieł i naukę pod okiem profesjonalistów. Klienci będą mogli skorzystać z przestrzeni samodzielnie, a także wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez artystów i pasjonatów sztuki, takich jak Zaradne, Flovi, czy Creative Club DIY.

Przestrzeń artystyczno-warsztatowa. Fot. Mat. pras.

Nowo otwarty Splash Zone to freestylowa przestrzeń artystyczna, w której każdy może dowolnie wyrazić siebie, a przy tym stworzyć nieskrępowane regułami malarskimi dzieło, poprzez spontaniczne chlapanie farby na płótno. Tylko tu klienci Wola Parku będą mieli okazję malować na płótnie, tkaninach, a nawet meblach, jak również stworzyć wspólne dzieło sztuki ze wszystkimi odwiedzającym. Splash Zone mieści się na placu głównym galerii przy salonach KappAhl i C&A – koncept jest otwarty w godz. 12.00-20.00 od poniedziałku do soboty. Wstęp od 35 zł – w cenie kombinezon ochronny, płótno malarskie rozmiar S i wszystkie niezbędne materiały.

Nowo otwarty Splash Zone to freestylowa przestrzeń artystyczna. Fot. Mat. pras.

Creator Space to unikalny koncept warsztatowo-artystyczny, otwarty na wszystkich kreatywnych klientów. Przestrzeń jest zlokalizowana na miejscu dawnego sklepu Go Sport. Z atrakcji można skorzystać w godzinach 12.00 – 20.00 od poniedziałku do soboty.

Creator Space jest nie tylko miejscem do samodzielnej pracy – codziennie odbywają się tu warsztaty, na których klienci podejmują się nowych technik i tworzą własne rękodzieła. Warsztaty w Creator Space prowadzą specjaliści z branży i pasjonaci sztuki, w czterech różnych kategoriach tematycznych: artystycznych, DIY, florystycznych i kosmetycznych. Warsztaty są odpłatne – 39 zł od poniedziałku do środy oraz 59 zł za wydarzenia od czwartku do soboty. Przy zakupie biletu za 59 zł klienci otrzymają również voucher o wartości 20 zł do wykorzystania w Ogrodach Ulricha.

W tym tygodniu odwiedzający mogą uczestniczyć w następujących warsztatach w Creator Space:

15.05.2023 - poniedziałek - godz. 18:00 – Kolaż – warsztaty artystyczne prowadzone przez Monikę Stolarską

16.05.2023 - wtorek - 18:00 - Makrama ścienna – warsztaty DIY prowadzone przez Karolinę Borowik Księżycowe Sploty

17.05.2023 - środa - godz. 18:00 - String art – warsztaty artystyczne prowadzone przez Creative Club DIY

18.05.2023 - czwartek - 18:00 - Las w szkle – warsztaty florystyczne prowadzone przez Flovi

19.05.2023 - piątek - 18:00 - NEEDLE PUNCH - torba z naszywką – warsztaty DIY prowadzone przez Zaradne

20.05.2023 - sobota - 12:00 - Sole do kąpieli i peelingi – warsztaty kosmetyczne prowadzone przez Creative Club DIY

20.05.2023 - sobota - 15:00 - Warsztaty mydlarskie prowadzone przez Creative Club DIY

Obydwie przestrzenie będą otwarte w Wola Parku do 3 czerwca. Pełen harmonogram warsztatów dostępny jest na wolapark.pl.

Creator Space to unikalny koncept warsztatowo-artystyczny. Fot. Mat. pras.

Creator Space to nie jedyny projekt z pogranicza odpowiedzialnego biznesu i sztuki, jaki można znaleźć w Wola Parku. We Współdzielniku, miejscu aktywności lokalnej Wolskiego Centrum Kultury na odwiedzających stale czeka szeroka gama warsztatów. Współdzielnik prowadzi cykliczne spotkania o tematyce recyklingu, ekologii i less waste, podczas których uczy, jak wykorzystać to co już mamy, do stworzenia czegoś zupełnie nowego – pełen harmonogram warsztatów jest dostępny na https://www.facebook.com/wspoldzielnik/.

Kierując się myślą przewodnią: „nie wyrzucaj, przerób”, Współdzielnik rozpoczął proces reorganizacji. Projekt wyszedł spod ręki architektki wnętrz, artystki Matyldy Sałajewskiej, a wykonany zostanie w dużej mierze przez artystów i animatorów Współdzielnika, a także przez jego społeczność! Przez cały maj, od środy do piątku, w tej wyjątkowej przestrzeni odbywają się warsztaty upcyklingowe. Uczestnicy warsztatów nie tylko nauczą się nowych umiejętności, ale także wytworzą przedmioty – ozdoby lub meble, które wypełnią odnowioną przestrzeń. Odwiedzający mogą także dzielić się ze Współdzielnikiem materiałami, które zostaną użyte na warsztatach. Zbiórkę potrzebnych artykułów można znaleźć na Facebooku.

Creator Space. Fot. Mat. pras.

Oprócz tego, klienci mogą wziąć udział w warsztatach ogrodniczych w Ogrodzie Codziennym, zielonej przestrzeni zlokalizowanej przed Wola Parkiem. Tutaj pod okiem architektki krajobrazu Darii Szarejko, nauczą się o sadzeniu warzyw i owoców oraz o uprawie domowego ogródka.

Dzięki Creator Space, Wola Park jeszcze bardziej otwiera się na kreatywność. Miejsce spotkań oferuje swoim klientom coraz szerszą ofertę wydarzeń, zarówno na terenie Wola Parku, jak i w Ogrodach Ulricha, z licznymi inicjatywami artystycznymi, warsztatami i rozrywkami. Teraz klienci mogą rozwijać swoje umiejętności, wyrażać się artystycznie i uczyć się pod okiem profesjonalistów w nowo udostępnionych przestrzeniach.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl