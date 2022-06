Cukiernia-Piekarnia Raszczyk w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku

- Bardzo się cieszymy, że tak znany i rozpoznawalny na północy Polski najemca Piekarnia-Cukiernia Raszczyk otwiera lokal w Morskim Parku Handlowym – komentuje Marta Słysz, Associate w dziale powierzchni handlowych, Cushman & Wakefield.

Cukiernie-Piekarnie Raszczyk, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich konsumentów, otwierają kolejny punkt, tym razem w gdańskim Morskim Parku Handlowym. Otwarcie cukierni Raszczyk w tej lokalizacji pokazuje działanie naszej sieci wedle motto „z tradycją w nowoczesność” – komentuje Anna Raszczyk, dyrekor Cukierni-Piekarni Raszczyk.

Morski Park Handlowy to obiekt o łącznej powierzchni 41 tys. mkw., zlokalizowany w pobliżu obwodnicy Gdańska. W minionych 24 miesiącach swoje sklepy w kompleksie przy ul. Przywidzkiej powiększyły takie marki jak BRW, JYSK, Meble VOX, Arte, Pan Materac oraz RTV Euro AGD. Do grona najemców Morskiego Parku Handlowego należą także hipermarket Carrefour, market budowlany OBI, Jula, McDonald's, MediaExpert, a także cztery marki należące do sieci Komfort. W jego sąsiedztwie znajduje się także centrum wyprzedażowe Designer Outlet Gdańsk oraz salon meblowy Agata.

- Cieszymy się, że mamy możliwość poszerzenia oferty gastronomicznej o koncept wnoszący nową jakość. Cukiernia-Piekarnia Raszczyk w istotny sposób uzupełnia grono najemców Morskiego Parku Handlowego – mówi Koen Tegel, RPG Asset Management.