Cukiernia Skalski wchodzi do radomskiej Galerii Echo

Za koncepcję wystroju wnętrza tego oraz innych lokali tej sieci odpowiedzialne jest studio projektowe Grid Łukasza Tabakowskiego z Krakowa.

Bordowo brązowe motywy łączone z drewnem i cegiełkami to m.in. charakterystyczne elementy wystroju otwartej piekarnio cukierni Skalski&Cafe w radomskiej Galerii Handlowej Echo.

- Naszym założeniem było zaprojektowanie wnętrza ciepłego, przytulnego i funkcjonalnego, aby zakupy w Skalski&Cafe stały się wygodne i intuicyjne. Za cel postawiliśmy sobie stworzenie przestrzeni zachęcającej do zakupów słodkości i przyjemnej dla zmysłów – przyznaje Karolina Kierat ze studia projektowego Grid, które opracowało koncepcję i realizację wystroju lokalu Skalski&Cafe w radomskiej Galerii Handlowej Echo, a także w warszawskich centrach Atrium Promenada i Reduta czy kieleckiej Koronie.

Wszędzie tam zaopatrzyć się można w wyroby piekarnicze i cukiernicze pochodzące z zakładów należących do istniejącej od kilkudziesięciu lat Piekarni Skalski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Mało który klient wie, że np. kupuje u nas świeże pieczywo, nie mrożone, bez konserwantów i polepszaczy, na zakwasach które sami robimy. W ten sam sposób powstają nasze ciasta, na naturalnych surowcach, bez użycia jakiś półproduktów. Myślę, że mamy się czym pochwalić – mówi Grzegorz Skalski, właściciel.

Piekarnia Skalski to jedna z najstarszych tego typu rodzinnych firm w regionie świętokrzyskim. Słynie z produkcji kilkudziesięciu rodzajów tradycyjnego pieczywa bez polepszaczy oraz domowych ciast. Świeże wypieki docierają także do sklepów (w tym należących do sieci Carrefour w małych i średnich miejscowościach centralnej i południowej Polski) na terenie trzech województw - świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego a wkrótce do Lublina i Rzeszowa.