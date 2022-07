Cukiernia Sowa otwiera kolejny lokal w Toruniu

Nowa Cukiernia Sowa powstaje w Toruniu przy ul. Broniewskiego 61-63, w Parku Handlowym S1. To 166 sklep tej marki. Otworzy się dla klientów już 20 lipca

W Toruniu funkcjonuje już sześć lokali pod szyldem Cukierni Sowa, w tym także obiekt restauracyjny oraz apartamenty.

Sieć Cukierni Sowa jednocześnie inwestuje w nowe sklepy i rozbudowuje profesjonalną flotę samochodową.

Nowo otwarta cukiernia będzie 166 sklepem sieci Cukiernia Sowa.

– Nasza strategia rozwoju firmy zakłada dwa nieodłączne procesy – otwieranie kolejnych lokali oraz nieustanną pracę nad poszerzaniem asortymentu i dostosowywaniem go do potrzeb naszych klientów. To właśnie takie podejście sprawia, że jednocześnie inwestujemy w nowe sklepy i rozbudowujemy profesjonalną flotę samochodową, ale też monitorujemy sprzedaż, wprowadzamy nowe smaki i wyroby, a także poszerzamy ofertę o nowe segmenty, takie jak kawa z własnej palarni czy asortyment lunchowy – tłumaczy Michał Sowa, członek zarządu Cukierni Sowa Sp. z o.o.

Nowo otwarta cukiernia będzie 166 sklepem sieci Cukiernia Sowa i jednocześnie siódmym słodkim punktem tej marki na mapie Torunia. Cukiernia Sowa w Parku Handlowym S1 (ul. Broniewskiego 61-63) będzie czynna siedem dni w tygodniu.