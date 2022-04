Cukiernia Sowa otwiera się we Wroclavii

W trakcie pierwszych dni po otwarciu cukierni w centum handlowym Wroclavia klienci będą mogli wziąć udział w warsztatach baristycznych i cukierniczych.

W ofercie cukierni są m.in. ciasta, galanteria czekoladowa czy torty. Można też napić się kawy.

Cukiernia Sowa jest 31. punktem gastronomicznym w centrum Wroclavia.

Przez kilka najbliższych dni Cukiernia Sowa przygotowała szereg atrakcji dla klientów. Będą to warsztaty tematyczne z udziałem mistrzów cukiernictwa i ekspertów z Cukierni Sowa, w tym Jowity Woszczyńskiej – mistrzyni świata w dekoracji tortów, a także promocje i degustacje.

Szczegółowy harmonogram warsztatów:

28.04 (czwartek) Od ziarnka... do kawy, czyli wszystko o kawie

Piotr Dominiczak - Warsztaty kawowe

29.04 (piątek) Najlepsza kawa, to ta, którą sam przygotujesz ;)

Jacek Wiśniewski - Warsztaty coffeinowe

30.04 (sobota) Słodkości, pyszności - jak to jest zrobione?

Jowita Woszczyńska, Mariusz Buritta - Warsztaty cukiernicze

Słodkości do wyboru

W Cukierni Sowa wszystkie słodkości cukiernicy wykonują ręcznie, tradycyjną metodą. W punkcie dostępne są różnego rodzaju ciasta, galanteria czekoladowa oraz torty. Cukiernia dysponuje także własną, zastrzeżoną marką czekolady.

Uzupełnieniem słodkiej oferty Cukierni Sowa jest kawa stworzona z własnej mieszanki – Sowa Caffè 100% Arabica, która stanowi dopełnienie smaków ciast i deserów. Sowa Caffè jest mieszanką Arabik, pochodzących z regionów Ameryki południowej i centralnej.

Wroclavia - centrum z szeroką ofertą gastronomiczną

Oferta gastronomiczna Wroclavii to zarówno strefa Grand Kitchen, jak i szeroki wybór kawiarni i lodziarni rozlokowanych w różnych punktach centrum. Łącznie liczy 31 marek. Na fanów kawiarnianych i lodowych przysmaków czekają A. Blikle, Cafe Vincent, Costa Coffee, Etno Cafe, Green Cafe Nero, So Coffee, Starbucks, Polish Lody, Grycan oraz niedawno otwarty Dom Lodów Barton, a także świeże soki we Frankie’s i Summer Taste, sałatki w Salad Story, wegetariańskie dania we Green Vibes oraz Crazy Bubble z napojami prosto z Tajwanu.

Burgery i kuchnie świata serwują natomiast Pasibus, Max Premium Burgers, KFC, McDonald’s, Pizza Hut, Wrap Me, Lepione, Makarun, u Hindusa, Food Republic, Doner Express i Express Oriental, Sevi Kebab, North Fish i Izumi Sushi.