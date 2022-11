Cukiernia Sowa z powodzeniem promuje ręczne rzemiosło cukiernicze. Na koniec listopada nastąpi otwarcie 167 cukierni tej firmy. W Pile, w Centrum Handlowym Vivo!

Cukiernia Sowa rozwijaja portfolio sklepów i nieustannie poszerzaj asortyment.

Słodka ekspansja trwa w najlepsze.

Sowa zaprosi do swojego królestwa w Pile, którego lokalizacja, aranżacja i oferta są znakomicie przemyślane i dopasowane do potrzeb mieszkańców tego miasta.

Cukiernia Sowa to rodzinna firma działająca od 1946 r., która obecnie zatrudnia ponad 1000 Pracowników. Ten rok bydgoska spółka zakończy z imponującą liczbą cukierni w swoim portfolio.

Sytuacja gospodarcza w kraju stawia przed nami liczne wyzwania, co wymaga od nas jeszcze większej elastyczności i odwagi w podejmowaniu decyzji biznesowych. Niemniej cieszy nas to, że mimo przeciwności, w obliczu których stajemy jako przedsiębiorcy, udaje nam się realizować założone na ten rok plany rozwoju sieci. Już za chwilę otworzymy nasz kolejny sklep, teraz nadszedł czas na Piłę! Będzie to nasz 167 punkt w portfolio i tym samym 62 miasto, w którym będzie można zobaczyć szyld naszej cukierni - mówi Michał Sowa, członek zarządu Cukierni Sowa sp. z o.o.

Cukiernia Sowa, mimo skali produkcji zapewniającej słodkie i słone wyroby dla 167 sklepów w Polsce i zagranicą, wciąż promuje rzemiosło cukiernicze i swoją działalność opiera na ręcznej pracy mistrzów cukiernictwa. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że firma niezmiennie od ponad 75 lat pozostaje rodzinnym przedsiębiorstwem, w którym ster przejmują kolejne pokolenia.

Mamy ogromny szacunek do tradycji. Zarówno jeśli chodzi o receptury oraz smak, jak i o zasady współpracy. Cieszymy się, że od lat udaje nam się rozwijać firmę, jednocześnie zachowując charakter rodzinnego przedsiębiorstwa. Nieustannie poszerzamy nasz asortyment, rozbudowujemy Zespół i dodajemy do portfolio sklepów kolejne lokalizacje, ale też dbamy o relacje z dostawcami i z franczyzobiorcami oraz z Klientami - dodaje Michał Sowa.

Cieszących oczy i podniebienie słodkich wyrobów Cukierni Sowa nikomu już przedstawiać nie trzeba, jednak warto wspomnieć, że Sowa może poszczycić się nie tylko słodkim asortymentem. Od kilku lat bydgoska spółka z powodzeniem rozwija także segment wytrawnych przekąsek i pieczywa, który w pełni będzie dostępny w nowym sklepie w Centrum Handlowym Vivo! w Pile. W Cukierni Sowa pod tym adresem znajdziemy szeroką ofertę słonych przysmaków, m.in. kanapek, wrapów, sałatek i past, ale również dania garmażeryjne - pierogi i zupy przygotowywane według autorskich receptur firmy.

Lokal w Pile z pewnością zachwyci nie tylko bogatym asortymentem, ale i przestrzenią oraz starannie dopracowanym wnętrzem. Sklep ma powierzchnię ok. 140 mkw. i jest podzielony na strefę sprzedaży, strefę kawiarnianą i nowoczesne, w pełni wyposażone zaplecze z chłodnią. W aranżacji lokalu dominują stonowane kolory i nowoczesny design. Nie zabrakło oczywiście kącika dla najmłodszych, którzy chętnie zajadają przysmaki od Sowy, jednocześnie mogąc się bawić w specjalnie wyznaczonej strefie. Co ważne, nieprzypadkowa jest także lokalizacja nowego punktu. Centrum Handlowe Vivo! to miejsce, które wzmacnia potencjał sprzedażowy zarówno wyrobów i produktów na miejscu, jak i na wynos.

Otwarcie Cukierni Sowa w CH Vivo! już 30 listopada. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-21.00 oraz w niedziele handlowe w godz. 10.00-20.00.

