Cuprum Arena i Galeria Korona Kielce nie będą pobierać czynszu od najemców

Trwa kryzys związany z panującą pandemią koronawirusa. Od 13 marca rząd wprowadził zakaz handlu w obiektach powyżej 2 tys. mkw. z wyłączeniem sieci spożywczych, aptek i drogerii. Na razie oficjalnie zakaz ma trwać 2 tygodnie, nikt jednak nie ma wątpliwości, że zostanie administracyjnie przedłużony. Nie wiadomo tylko na jak długo. Sytuacja ta sprawia, że wielu przedsiębiorców i firm zostało z dnia na dzień pozbawionych źródła dochodu, przez co nie mają pieniędzy na ponoszenie bieżących opłat związanych z prowadzeniem biznesu, w tym czynszów. Wszyscy czekają na rozwiązania i propozycje rządowe, niemniej jednak równie ważne jest jak zachowa się biznes, a więc strony umów najmu.

Nie czekamy na programy rządowe, nie analizujemy umów, naszych praw do naliczania opłat. Dzisiaj w sytuacji absolutnie ekstremalnej, przedstawiamy nasze silne stanowisko, decyzję o całkowitej abolicji opłat za czynsz. Reagujemy na to co jest tu i teraz, bo patrzymy na współpracę z najemcami długofalowo. Zdajemy sobie sprawę, że nawet po otwarciu centrów handlowych, odbudowanie trafików może potrwać co najmniej kilka miesięcy. Z każdym indywidualnie usiądziemy do rozmów i wypracujemy warunki, które pozwolą nam dalej wzajemnie funkcjonować, w tym trudnym okresie. Decyzja ta podjęta została przez właściciela obu obiektów pana Dariusza Miłka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki CCC S.A. W skład GK CCC wchodzą marki takie jak eobuwie.pl, Gino Rossi, DeeZee czy Modivo – dodaje Jakub Puchalski.

Jeśli branża nie będzie solidarna i odpowiedzialna, dla wielu spółek handlu detalicznego obecna sytuacja może wiązać się z poważnymi problemami, a nawet bankructwami, utratą pracy pracowników i ograniczeniem lub brakiem zamówień dla podwykonawców i innych firm współpracujących. Z pewnością pandemia koronawirusa będzie miała również istotny wpływ na polską i europejską gospodarkę. Zniwelowanie jej negatywnych skutków będzie wymagało działań zarówno ze strony przedsiębiorców, instytucji finansowych, jak i rządzących.

- Banki nie mogą udawać, że nie widzą co się dzieje. Nie wyobrażamy sobie, że odwrócą się teraz od właścicieli, inwestorów branży deweloperskiej i handlowej. Czas zwrotu inwestycji można wydłużyć, a spłaty kredytów i odsetek odroczyć. To niezbędne dla uratowania branży handlowej, która po pierwsze utrzymuje setki tysięcy osób, po drugie płaci podatki na rzecz Państwa. Szybkie decyzje i długofalowe myślenie, a także zrozumienie powagi sytuacji i solidarność – to elementy, które nas uratują – podsumowuje prezes zarządu Ultro Holding Sp. z o. o. sp.k, odpowiedzialnej za zarządzanie Galerią Korona Kielce i Cuprum Arena w Lubinie.