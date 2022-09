Aby wesprzeć właścicieli i najemców centrów handlowych firma doradcza Cushman & Wakefield wdrożyła program „WakeAPP Your Retail”.

Aktualna sytuacja gospodarcza i rosnąca inflacja mają ogromny wpływ na nastroje konsumentów, ich motywacje i ścieżkę zakupową.

Zarządcy centrów handlowych muszą więc śledzić stale zmieniające się nawyki klientów, analizować je na bieżąco i odpowiednio weryfikować swoje strategie marketingowe.

Aby wesprzeć właścicieli i najemców centrów handlowych w bardziej efektywnym docieraniu do klientów końcowych, międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield wdrożyła w zarządzanych przez siebie centrach handlowych program „WakeAPP Your Retail”.

Inicjatywa „WakeAPP Your Retail” to szereg rozwiązań opartych na nowoczesnych narzędziach analitycznych, które dostarczają zarządcom i właścicielom szeregu danych, niezbędnych do właściwego funkcjonowania nieruchomości. Program został już wprowadzony m.in. w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie.

Cushman & Wakefield, działając w synergii z partnerami biznesowymi i klientami, rekomenduje i wdraża sprawdzone rozwiązania w zakresie marketingu oraz zarządzania nieruchomościami. Pozwalają one na poprawienie efektywności operacyjnej, w szczególności na optymalizację i automatyzację procesów związanych z zarządzaniem takimi wymagającymi obiektami, jakimi są centra handlowe.

Jednym z wykorzystywanych rozwiązań jest zaawansowany monitoring CCTV z wbudowaną sztuczną inteligencją. Mądre modernizowanie systemów budynkowych nie tylko znacznie poprawia bezpieczeństwo użytkownika, ale także umożliwia dodatkowo weryfikowanie profili klientów w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja pozwala na jasne określenie płci oraz średniego wieku odwiedzających. Pokazuje, jakie są ich ścieżki zakupowe, miejsca o największym i najmniejszym natężeniu ruchu oraz pozwala zidentyfikować wyzwania infrastrukturalne w obiekcie. W istocie to także szansa na ocenę skuteczności visual merchandisingu najemców, a także bezpieczeństwa, które analizowane jest na podstawie schematów zachowań. System wychwytuje pozostawiony bagaż, nieczystości lub inne nietypowe zdarzenia, co przekłada się na większą efektywność i krótszy czas reakcji personelu poszczególnych serwisów budynkowych.

Budowanie przez Cushman & Wakefield systemowych rozwiązań polega na kompleksowym tworzeniu map procesów, dobieraniu komplementarnych narzędzi, a także przeprowadzaniu zautomatyzowanej analizy zebranych danych. Umożliwia to poszczególnym zespołom tworzenie modeli wpisujących się w rekomendowane strategie marketingowe obiektów handlowych.

Łączenie różnych kanałów oraz platform przez rozbudowany CRM pozwala na kształtowanie nowego poziomu relacji oraz interakcji z klientem. Zespół zarządzania nieruchomościami Cushman & Wakefield obsługujący CH Złote Tarasy zadbał o to, aby wdrożone aplikacje, program lojalnościowy oraz platforma Customer Engagement pozwalały na precyzyjnie definiowanie potrzeb oraz zachowań klientów. Jest to możliwe dzięki agregowanym danym pochodzącym m.in. z kart płatniczych, rejestrowanych paragonów oraz sposobu korzystania z aplikacji mobilnych – w tym programów lojalnościowych. Dzięki danym w działaniach marketingowych można wykorzystać jakościowy przekaz, który podnosi współczynnik konwersji. Nowoczesne narzędzia dystrybuują spersonalizowane komunikaty motywujące do zrealizowania zakupu w oparciu o indywidualny profil oraz zidentyfikowane potrzeby konsumenta.

Pewni możemy być zmiany, a zmiana to najczęściej dynamizm i rozwój. Naszym celem jest dopasowywanie i wdrażanie narzędzi kształtujących unikalne i spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Wprowadzanie rozwiązań business intelligence oraz Big Data umożliwiają nam tworzenie profili 3D klientów. Wpływa to znacząco na budowanie długofalowych, bezpośrednich relacji poprzez personalizację ofert, trafiających w ich aktualne potrzeby – mówi Sylwia Wiszowata-Łazarz, Associate Director, Head of Marketing, Asset Services Poland.

- Smartfony są nieodłącznym elementem naszego życia – szukamy w nich informacji ze świata, oglądamy seriale, robimy zakupy oraz kształtujemy relacje – mówi Sylwia Wiszowata-Łazarz – To niebywale ważne narzędzie, dzięki któremu instrumenty, zintegrowane ze sobą w odpowiedni sposób, stworzą odbicie potrzeb konsumenckich. Potrzeb naszych klientów – dodaje Wiszowata-Łazarz.

Biorąc pod uwagę złożoność procesów, różnorodność dostępnych narzędzi, a także wielość agregowanych danych, warto rozpocząć swoją ścieżkę do automatyzacji od stosownego audytu. Wiedząc, w którym punkcie się znajdujemy, o wiele łatwiej jest kształtować przyszłe plany inwestycyjne, a także stopę zwrotu z poniesionych nakładów finansowych.

