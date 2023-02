Cyfrowo, ekologicznie i kreatywnie – tak wrocławskie Centrum Korona planuje zagospodarować dzieciom i młodzieży ferie zimowe.

Od 13 do 25 lutego w Centrum Korona zagoszczą m.in. warsztaty z Tik-Toka, customizacji ubrań i tworzenia eko-biżuterii oraz domków lęgowych dla ptaków.

W strefach VR będzie można zajrzeć do wirtualnej rzeczywistości.

Na warsztatach tanecznych będzie można uwolnić swoją energię.

Czas wolny od szkoły może stać się idealnym momentem na rozwinięcie swoich pasji i umiejętności, a Centrum Korona we Wrocławiu tym razem postawiło na to, co kręci młodych ludzi najbardziej: social media, technologie cyfrowe i ekologiczne klimaty.

Od 13 do 18 lutego w Koronie w godzinach od 11.00 do 17.00 będzie można wziąć udział w rozmaitych aktywnościach, m.in. w warsztatach z Tik-Toka, które pozwolą uczniom rozwinąć swoje umiejętności i tworzyć jeszcze lepsze filmiki w sieci. Popularne, cyfrowe środki komunikacji stały się obecnie nie tylko rozrywką, ale również miejscem do edukowania, nawiązywania relacji społecznych i dzielenia się z innymi swoją pasją. Dodatkowo w centrum pojawią się również strefy VR, w których dzięki nałożeniu specjalnych okularów będzie można zwiedzać niesamowitą, wirtualną rzeczywistość. W Koronie stanie również instaspot 360, który pozwoli zrobić sobie unikalne selfie i od razu wypróbować w mediach społecznościowych nowe triki poznane na warsztatach. Wielbiciele cyfrowych technologii będą też mogli zagrać w gry typu memory na Ipadach. Nie zabraknie również czegoś dla uczniów kochających ruch przy muzyce – będą oni mieli okazję doskonale bawić się w strefie tanecznej.

Natomiast od 20 do 25 lutego w Centrum Korona będzie można nauczyć się, jak customizować ubrania – czyli odświeżać ich wygląd i artystycznie ozdabiać, by jeszcze lepiej dopasować je do swojego stylu. Dzieci i młodzież dowiedzą się również wszystkiego o upcyclingu, czyli nadawaniu nowego życia przedmiotom pozornie nadającym się już do wyrzucenia i stworzą z nich ekologiczną biżuterię. Na warsztatach DIY instruktorzy pokażą także, jak samodzielnie wykonać domek lęgowy dla ptaków. Dzięki temu będzie można nie tylko zyskać cenne umiejętności, ale również wspomóc okoliczne ptaki w przetrwaniu zimowych miesięcy. W tych dniach nadal dostępne będą gry memory oraz strefa taneczna.

Kreatywne ferie w Koronie to nie tylko mnóstwo rozrywki i dobrej zabawy, ale również wdrożenie w życie ekologicznych idei. Warsztaty związane z mediami społecznościowymi biorą pod uwagę potrzeby dzieci i młodzieży, których życie podlega nieustannej cyfryzacji i wiąże się z nowymi wyzwaniami. Z całą pewnością nikt, kto odwiedzi warsztaty w Centrum Korona, nie zazna nudy i wyjdzie z nich bogatszy o nowe umiejętności oraz znajomości z rówieśnikami.

