Od 02.01 we wszystkich sklepach sieci Biedronka w całej Polsce dostępne są specjalne, zimowe czapki z emblematem Biedronki i czerwonym serduszkiem WOŚP .

To czapki, które pomagają – całkowity przychód z ich sprzedaży zostanie przekazany na wsparcie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego Biedronka jest po raz kolejny sponsorem głównym.

Od poniedziałku, 2 stycznia klienci mogą wspierać WOŚP, korzystając ze specjalnych biedronkowych puszek WOŚP, znajdujących się przy kasach.

Nadal można także wspierać WOŚP podczas transakcji bezgotówkowych w kasach samoobsługowych oraz liniowych.

Podobnie jak w ubiegłym roku Biedronka wprowadza do oferty zimowe czapki WOŚP. Ekskluzywna kolekcja czapek jest dostępna wyłącznie w Biedronce i występuje w 10 różnych wzorach - w 6 wariantach kolorystycznych w rozmiarach dla dorosłych oraz w 4 – dla dzieci. Czapki mają w składzie 50 proc. naturalnej wełny z merynosa, która jest delikatna w dotyku, doskonale izoluje od zimna, dbając o utrzymanie optymalnej temperatury ciała, a jednocześnie ma właściwości odprowadzania wilgoci na zewnątrz. Dodatkowo czapka posiada polarową podszewkę w formie opaski w sposób szczególny chroniącą uszy. Cały przychód z czapki, z wyłączeniem należnego podatku VAT, zostanie przekazany na cel 31. Finału WOŚP.

b.jpg



Dlaczego wybierając produkt, z którego całkowity przychód zostanie przeznaczony na 31. Finał WOŚP ponownie zdecydowaliśmy się na czapkę? Chcieliśmy zaproponować klientom coś wyjątkowego, ale jednocześnie praktycznego, co stosunkowo często jest wymieniane w garderobie. Jesteśmy dumni, że Polacy tak entuzjastycznie przyjęli ubiegłoroczne czapki, które stały się swego rodzaju identyfikacją wizualną wszystkich, którzy mają serce do pomagania. Mamy nadzieję, że nowa kolekcja, jeszcze bardziej kolorowa i odzwierciedlająca najnowsze trendy modowe, powtórzy sukces z ubiegłego roku - zaznacza Paulina Zając, dyrektor kategorii w dziale zakupów sieci Biedronka.

Ostatni, 30. Finał WOŚP Biedronka i jej klienci wsparli kwotą 7,43 mln złotych, z czego większość – ponad 4,65 mln zł – pochodziło właśnie ze sprzedaży czapek WOŚP, które w ciągu 3 tygodni nabyło niemal pół miliona Polaków.

Od poniedziałku, 2 stycznia, w sklepach sieci Biedronka będzie można kupić też inne produkty przygotowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z charakterystycznymi orkiestrowymi grafikami, wyeksponowane na specjalnych standach. W ekspozytorach znajdą się produkty, takie jak m.in.: pluszowe zabawki (34,99 zł), body niemowlęce (29,99 zł dwupak), termos (34,99 zł) czy drewniane puzzle (54,90 zł).

Ale cel 31. Finału, czyli walkę z sepsą, można wspierać, nie tylko kupując specjalne produkty. Już w grudniu 2022 Biedronka rozpoczęła zbiórkę funduszy naw ponad 3300 placówkach na terenie całego kraju. Od tego roku klienci sieci mają możliwość wsparcia celu zbiórki dowolną kwotą będącą wielokrotnością złotówki zarówno na kasach tradycyjnych, jak i samoobsługowych, co jest absolutną nowością. To innowacyjne rozwiązanie pozwala klientom, którzy chętniej korzystają z kart płatniczych, niż gotówki w taki sam sposób zaangażować się we wspólne pomaganie. Co istotne, przy zakupach na kasie tradycyjnej wsparcia 31. Finałumożna udzielić również gotówką, a klienci otrzymują od kasjerów serduszka za okazane wsparcie.

A już od 02.01, podobnie jak w ubiegłym roku we wszystkich sklepach sieci pojawiły się przy kasach zaprojektowane specjalnie dla Biedronki puszki WOŚP, do których można wrzucać datki wspierające walkę z sepsą.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia br.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl