Czarne chmury nad LPP. Czy spółka przeniesie produkcję z Chin do Turcji?

Rok temu za transport kontenera z Azji do Europy trzeba było zapłacić 2,5 - 3 tys. dolarów, a dziś to kosztuje 14 - 15 tys. dolarów.

Opóźnienia w dostawie towaru destabilizują sprzedaż LPP. Kontenery ze strojami kąpielowymi miały przypłynąć w lipcu, a dotarły we wrześniu. Podobnie jest z kurtkami zimowymi, które już powinny być w sklepach, ale jeszcze ich nie ma.

Zamówienia na przyszły rok składane są w wyższych cenach. Oznaczać to może presję na marże handlowe.

Czego obawia się LPP?



Przed LPP trudny czas. - Opóźnienia w transporcie morskim się pogłębiają. Towar, który powinien być już na naszych półkach, wciąż do nas płynie. Notujemy co najmniej trzytygodniowe opóźnienia w transporcie towarów z fabryk azjatyckich do Europy - przyznaje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

