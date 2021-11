Czarny kot na Black Friday? Gliwickie Forum z niezwykłą akcją w nowej strefie

Akcję zaplanowano właśnie w dniu Black Friday, tj. 26 listopada (godz. 16-19).

Jej miejscem będzie nowa w CH FORUM strefa przyjazna pupilom.

– Czarny piątek to stosunkowo nowe zjawisko handlowe i dzień, na który czekają wszyscy amatorzy okazyjnych zakupów. Lecz przecież nie samymi zakupami żyjemy. Wykorzystujemy tę nośną medialnie i komercyjnie okazję, aby zwrócić uwagę na sprawy zwierząt pozostających pod opieką naszego gliwickiego schroniska i skłonić do ich adopcji – mówi Alicja Suchańska-Królica, menadżer ds. administracji i Marketingu w CH FORUM.

Czarne kotki, które zostaną zaprezentowane w gliwickim centrum, są przebadane i zaszczepione. Ich schroniskowi opiekunowie znają je już na tyle dobrze, że mogą o usposobieniu każdego z nich coś powiedzieć.

– Bardzo nam zależy na popularyzacji akcji adopcyjnej, ale jednocześnie apelujemy, aby decyzje o przysposobieniu czarnych futrzaków były przemyślane. Koty nie są tak absorbujące jak psy, ponieważ nie trzeba ich wyprowadzać na spacery. Jednak należy pamiętać, że są to bardzo wrażliwe zwierzęta, którymi należy właściwie się opiekować. Zapewniam też, że potrafią odwzajemnić miłość – mówi Barbara Malinowska, kierownik Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach. I zapowiada, że w piątkowe popołudnie w CH FORUM będzie można zapoznać się z kilkunastoma kociakami w różnym wieku.

Akcja jest jednocześnie inauguracją strefy, którą CH FORUM oddaje do użytku posiadaczom i miłośnikom zwierzaków. Mogą oni bez ograniczeń przychodzić do centrum ze swoimi czworonogami, jednakże są zobowiązani do stosowania podstawowych środków bezpieczeństwa, tzn. prowadzić psy na smyczy i w kagańcu. Strefa przyjazna pupilom będzie dostępna w okolicach części restauracyjnej centrum (poziom 1). – To stwarza komfortowe warunki do swobodnego przebywania ze swoim pupilem w centrum, na przykład podczas posiłków. Integruje społeczność wokół tematu czworonogów i wnosi nowy walor do naszej przestrzeni – dodaje Alicja Suchańska-Królica.

Stałym elementem strefy będą poidła dla zwierząt oraz tablice informacyjne, na których prezentowane będą psy i koty z gliwickiego schroniska, oczekujące na adopcję. – Świetnie, że FORUM nie tylko decyduje się na jednorazową akcję, lecz wiąże się z nami na dłużej oraz wspiera w promocji akcji adopcyjnych – cieszy się Barbara Malinowska.

W ramach współpracy Schronisko otrzymało także od CH FORUM pakiet sponsorski, w którym znalazły się m.in. środki do codziennej pielęgnacji zwierząt, akcesoria oraz karma.

Partnerem akcji jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach – zarządca Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach.