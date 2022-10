Sieć herbaciana planuje w najbliższych latach otwarcia nowych sklepów głównie w centrach handlowych, choć – jak zapewnia Celina Bober, Brand&Category Manager Czas na Herbatę - znaczenie parków i sprzedaży ulicznej rośnie ze względu na zmieniające się preferencje klientów.

Stworzona ćwierć wieku temu przez małżeństwo Agatę i Jakuba Szurlejów sieć Czas na Herbatę obecnie posiada 83 salony w kraju, a rocznie obsługuje 725 tysięcy klientów.

Jak przyznaje, negocjacje z galeriami handlowymi w obecnym czasie są trudniejsze, ze względu na wzrastające koszty powierzchni najmu oraz wysokie kursy walut.

Pogodzenie oczekiwań stron co do warunków najmu okazuje się trudne. Nawet jeżeli nominalnie czynsze są nieco niższe niż przed pandemią, to finalny koszt, który uwzględnia kurs waluty oraz coraz większe koszty wspólne jest zdecydowanie wyższy – przyznaje Celina Bober. - Ponad to inflacja która ma wpływ na indeksację czynszu najmu i opłat wspólnych w kolejnym roku podnosi znacząco koszty najmu.