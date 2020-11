Czas na herbatę w Galerii Sudeckiej

W należącej do EPP jeleniogórskiej Galerii Sudeckiej marka Czas na herbatę otworzyła swój nowy salon (37 mkw.). Klienci znajdą tam bogatą ofertę herbat, kaw, słodkich dodatków oraz akcesoriów do przygotowywania napojów.

Najlepszy pomysł na długie jesienne i zimowe wieczory w domu? Relaks z filiżanką aromatycznej herbaty. Czas na herbatę – znana od ponad 20 lat na polskim rynku marka sprawdziła, jaką herbatę najbardziej lubią Polacy . Okazuje się, że najwięcej rodaków wybiera zieloną, chociaż mężczyźni zdecydowanie wolą herbatę czarną. Jej nowo otwarty lokal to świetna informacja dla mieszkańców Jeleniej Góry. W świątecznie udekorowanym wnętrzu klienci znajdą m.in. bogaty wybór aromatycznych herbat. Asortyment uzupełniają wysokogatunkowe kawy, szeroki wybór Yerba Mate i ziół. Na fanów łakoci czekają słodkie dodatki – czekoladki, konfitury i owocowe syropy. W ofercie salonu można również znaleźć eleganckie akcesoria do zaparzania herbaty, filiżanki i dzbanki oraz kosze prezentowe, które sprawdzą się szczególnie w okresie przedświątecznym.

– Czas na herbatę to mocna propozycja w jesiennej ofercie Galerii Sudeckiej i cieszymy się, że jej salon otworzył się właśnie teraz, kiedy już myślimy o prezentach na Mikołajki lub Gwiazdkę. Pięknie opakowane zestawy herbat to świetny pomysł na wyjątkowy upominek dla najbliższych. Czas na herbatę to również najemca, który prezentuje swoją ofertę w wygodnej formule, bo zakupy można zrobić w tradycyjny sposób lub w systemie Zadzwoń-Zamów-Odbierz – składając zamówienie przez telefon i odbierając je w dogodnym dla siebie terminie w sklepie – mówi Agata Kotlińska, dyrektor Galerii Sudeckiej.

Galeria Sudecka jest największym centrum handlowo-rozrywkowym w Jeleniej Górze. W obiekcie o powierzchni 53 tys. mkw. działa blisko 100 sklepów i punktów usługowych. Centrum jest jedyną galerią handlową w powiecie jeleniogórskim z multipleksem kinowym sieci Helios. Galeria Sudecka to również centrum zabaw dla dzieci, bogata oferta gastronomiczna, hipermarket, wiele debiutujących lokalnie marek odzieżowych.