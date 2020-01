Czechy kuszą polską gastronomię galeryjną

Marek Rogala, założyciel i dyrektor zarządzający sieci Charlie Food & Friends.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 20 sty 2020 17:56

Koncept Charlie Food & Friends ma spory pipeline, ale na 2020 r. właściciele chcą wybrać od dwóch do czterech lokalizacji. Najchętniej w Czechach i na południu Polski. Pierwszy Charlie już częstuje gości w Ostrawie. Kolejne, także w Brnie i Pradze są w negocjacjach. – Na wejście do zagranicznych galerii zdecydowaliśmy się z kilku powodów, m.in. u południowych sąsiadów nasz koncept to nowość, zaś gastronomia w galeriach w Polsce boleśnie odczuwa zamknięte niedziele. Na czeskim rynku zyskujemy ponad 30 dni przychodowych – przyznaje Marek Rogala, założyciel i dyrektor zarządzający sieci Charlie Food & Friends.