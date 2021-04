Czego wymagają zagraniczne marki od swoich sklepów w Polsce

Mimo częściowego przeniesienia się do sieci w czasie pandemii, klienci znów mają zamiar ruszyć do galerii i na ulice handlowe po tradycyjne zakupy.

Znaczącą wciąż rolę odgrywa tu wystrój wnętrza lokali. W wielu przypadkach to swoisty znak firmowy danej marki – obok logo czy identyfikacji wizualnej.

Sieci mają dokładne wytyczne co do estetyki oraz standardu wykończenia swoich sklepów i do współpracy przy opracowaniu projektu wnętrz i jego realizacji potrzebują partnera, który precyzyjnie, zgodnie z ich standardami, zrealizuje koncepcję urządzenia takiego lokalu.

Choć rynek odzieżowy i kosmetyczny wciąż przeżywa spowodowany pandemią wstrząs, w wyniku którego znaczna cześć sprzedaży przeniosła się do internetu, znane światowe marki wciąż z zainteresowaniem patrzą na Polskę. Powód – stosunkowo duża liczba osób mogących pozwolić sobie na zakupy ubrań czy perfum lub kremów lepszej jakości, a więc za wyższą cenę. Wciąż sporo jest też klientów, którzy chcą najpierw osobiście sprawdzić dany produkt w sklepie stacjonarnym.

- Możliwość przetestowania kosmetyku na własnej skórze wspartego fachową poradą, dzięki której można dobrać odpowiedni produkt to czynności, które ciężko zastąpić w internecie. Skłoniło nas to do tego, aby dobrze rozwijającą się od ponad roku sprzedaż internetową poszerzyć o tradycyjny kanał czyli sklep stacjonarny – mówi Agnieszka Śliwa, która, wraz z partnerem, Markiem Osadą, zdecydowała się na otwarcie butiku z naturalnymi kosmetykami izraelskiej firmy Lavido na modnej warszawskiej ulicy Mokotowskiej. Przyznaje, że producent kremów przedstawił precyzyjne wytyczne dotyczące tego, jak sklep ma wyglądać - i to zarówno w środku, jak i na zewnątrz.

