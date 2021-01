Część CH Tarnovia zyskała nowe oblicze

Przedmiotem umowy Quadrature Group z inwestorem – CREAM Property Advisors, było wykonanie prac budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w Centrum Handlowym Tarnovia, położonym w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 149.

Prace trwały w okresie maj-wrzesień 2020 roku i objęły 1700 mkw. w oparciu o koordynację wszystkich branż i wykonaniu stanu deweloperskiego zaplecza socjalno-magazynowego lokalu, części wspólnych, pasażu pomieszczenia technicznego dla sklepu Biedronka oraz powierzchni handlowej sklepu Jysk.

Największym wyzwaniem projektu była praca w funkcjonującym centrum handlowym, w czasie obecności klientów i najemców, przy ingerencji w konstrukcję główną budynku i konieczności budowy nowego stropu antresoli w celu zwiększenia powierzchni użytkowej zaplecza użytkowego sklepu Biedronka.

Wymagało to elastyczności i takiej organizacji pracy, by prace głośne nie zakłócały życia klientom i najemcom, a także sąsiadom Tarnovii. Dodatkowo przebudowane zostały działające instalacje do nowej aranżacji pod względem wymagań ppoż. Quadrature wykonała prace z dokładnością, z zachowaniem obowiązujących norm, przepisów prawa budowlanego, jak również zgodnie z założonym harmonogramem