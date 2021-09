Czeska marka Tescoma dołączyła do najemców Galerii Echo

Do grona najemców kieleckiego centrum handlowego dołączyła czeska marka Tescoma z ofertą ponad dwóch tysięcy produktów do kuchni i jadalni.

Należąca do EPP Galeria Echo powiększyła swoją propozycję w kategorii produktów dla domu,

To pierwsza lokalizacja w Kielcach znanego globalnie producenta akcesoriów kuchennych.

Salon w Galerii Echo zajmuje ponad 90 mkw.

Globalny rynek akcesoriów kuchennych przeżył prawdziwy rozkwit w 2020 roku wraz ze skierowaniem uwagi konsumentów na przygotowywanie posiłków w domu.

– Choć konsumenci chętnie eksplorują możliwości, jakie powróciły wraz z otwarciem gastronomi i rozrywki, obserwujemy jednocześnie, że nadal silne są trendy, który zyskały na znaczeniu w czasie pandemii, takie jak np. gotowanie w domu. Za nimi idzie duża popularność sklepów z artykułami do kuchni i jadalni. Oferta naszych centrów handlowych jest na bieżąco dopasowywana do potrzeb klientów, a dołączenie do grona najemców Galerii Echo marki Tescoma, znanej z wysokiej jakości produktów dla domu i ich oryginalnego designu, jest najlepszym tego przykładem – mówi Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

W ofercie czeskiej marki TESCOMA klienci kieleckiego centrum handlowego znajdą bogaty wybór asortymentu do kuchni i jadalni. Na powierzchni 92 mkw. jest dostępnych ponad dwa tysiące wyselekcjonowanych akcesoriów kuchennych do gotowania, pieczenia i serwowania. Wśród kilku linii produktowych można znaleźć także oryginalne gadżety usprawniające proces przygotowywania potraw, których nie może zabraknąć w żadnej nowoczesnej kuchni. Salon TESCOMA znajduje się na poziomie +1 Galerii Echo.