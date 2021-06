Częstochowa: Teren inwestycyjny obok Galerii Jurajaskiej na sprzedaż

Teren ma 3880 mkw. Znajduje się przy ul. Kanał Kohna, w centrum miasta, w dzielnicy Stare Miasto, tuż obok Galerii Jurajskiej.

Przeznaczenie nieruchomości to handel, usługi, produkcja nieuciążliwa.

Przetarg odbędzie się 15 lipca 2021 r o godz. 10:40.

Działka stanowi teren typu greenfield, płaski, jednorodny, w części ogrodzony. Kształt zbliżony do trapezu o wymiarach ok. 49 m x ok. 58 m x ok. 62 m x ok. 94 m.

Jak informuje UM Częstochowa, teren jest doskonałe skomunikowany z DK nr 91 (dawniej DK-1) oraz znajduje się blisko węzła autostrady A1.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka jest położona na terenie oznaczonym symbolem: U – obszary zabudowy usługowej, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw., tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Dopuszcza się produkcję nieuciążliwą, parkingi wielopoziomowe oraz urządzenia wytwarzające energię.

