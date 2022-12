Pod koniec roku w Galerii Tomaszów pojawiły się aż cztery nowe marki: Lee Cooper, Knajpka Czuszki, Kodano oraz Aquael ZOO.

Wzbogacona została oferta modowa centrum, dzięki salonowi Lee Cooper.

Oferta gastronomiczna poszerzyła się poprzez otwarcie Knajpki Czuszki.

Pojawiło się również Kodano z szerokim wyborem oprawek, szkieł i możliwością zrobienia na miejscu badań okulistycznych.

Do najemców dołączyło także Aquael ZOO oferujące dużą gamę produktów dla zwierząt.

Końcówka roku w Galerii Tomaszów przyniosła wiele nowości dla klientów centrum. Do sklepów modowych dołączył słynny Lee Cooper, najstarsza europejska marka jeansowa, bogata w m.in. świetnej jakości kurtki, swetry i koszule. Nowy salon pojawił się między Vision Express a Monnari. Kolejną niespodzianką jest powszechnie znany i ceniony Kodano Optyk, w którym można znaleźć w naprawdę dobrych cenach markowe okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne oraz soczewki, a także skorzystać na miejscu z badań okulistycznych. Salon optyczny znajduje się obok Big Star i Cropp.

Nowości nie zabrakło również dla miłośników zwierząt. W pasażu obok Rossmanna otworzyło się Aquael Zoo. W sklepie zoologicznym znaleźć można bardzo szeroki wybór karm dla zwierząt, akcesoriów oraz produktów do higieny i ochrony, wszystko znanych i renomowanych marek. Na zakupy można przyjść do galerii z czworonożnym przyjacielem. Do już bogatej oferty gastronomicznej centrum dołączyła Knajpka Czuszka, która niedawno odbyła kuchenne rewolucje pod okiem Magdy Gessler. Food truck serwujący dania kuchni bałkańskiej stanął przy wejściu od strony parkingu. Do wyboru są m.in. pljeskavice, cevapcici, musaka i chaczapuri w wersji wegańskiej i mięsnej, w sumie kilkanaście różnych potraw.

Galeria Tomaszów kończy rok bardzo dynamicznie. Nowe marki, uzupełniają bogatą ofertę centrum, odpowiadają na zgłaszane potrzeby naszych klientów i przyciągają nowych odwiedzających. Jestem pewna, że w naszym centrum każdy może znaleźć to co potrzebuje i co wpłynie na poprawę nastroju – podkreśla Olga Wiernicka, Area Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Poszerzenie galerii o nowe sklepy przed końcem roku jest dodatkowym wsparciem dla poszukujących prezentów na Boże Narodzenie. We wszystkich salonach w centrum można korzystać ze specjalnie przygotowanych ofert świątecznych.

