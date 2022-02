Cztery nowe marki w Zielonej Górze dzięki Focus Mall

Tuż przed końcem roku 2021 salon w Zielonej Górze otworzyła znana z oryginalnej biżuterii marka Tous z popularnym na świecie motywem misia – symbolu czułości i miłości.

Na przeniesienie do bardziej przestronnego lokalu zdecydowała się również marka W. KRUK. Pod koniec stycznia w galerii rozpoczął działalność salon iSpot, największy reseller marki Apple w Polsce.

W centrum otworzył się sklep marki Pitbull West Coast, Big Star, ECCO.

- Wsłuchujemy się w sugestie naszych klientów i odpowiadamy na ich potrzeby, dbając o szeroki wachlarz uzupełniających się marek i różnorodną ofertę gastronomiczną. Atrakcyjny tenant-mix jest jednym z gwarantów popularności Focus Mall – komentuje Marta Radziwoń, dyrektor centrum handlowego Focus Mall Zielona Góra.

W centrum otworzył się sklep marki Pitbull West Coast, oferujący szeroki asortyment odzieży sportowej i treningowej. Ponownie w Focus Mall można zrobić zakupy w salonie odzieżowym Big Star i skorzystać z bogatej oferty duńskiej marki ECCO. Do grona najemców galerii Focus Mall dołączył także sklep Poupee MARYLIN z kolekcją luksusowej bielizny tworzonej m.in. na bazie francuskich koronek. Wkrótce otwarty zostanie nowy sklep marki Wólczanka znanej z klasycznych wzorów mody męskiej i damskiej tworzonych w oparciu o najnowsze trendy. Do grona marek modowych dołączy również JD Sports, oferujący bogatą kolekcję topowych marek dla miłośników mody streetwear, stylu outdoor i athleisure.

Dawnej fabryka Polskiej Wełny przyciąga debiuty

Debiuty z ostatnich miesięcy w centrum handlowym to także salon optyczny Fielmann i Studio Planowania IKEA. Nowy salon w Focus Mall w najbliższym czasie otworzy optyk Kodano. Będzie to pierwszy salon tej marki w Zielonej Górze. Już niebawem do obecnych w galerii znanych i lubianych biur podróży Rainbow Tours i TUI, dołączy jeden z największych touroperatorów w Polsce Coral Travel.

- Cieszę się, że nasz obiekt przyciąga znane i lubiane marki, takie jak Tous czy iSpot Apple Premium Reseller. Ich salony świetnie uzupełniają dotychczasowe portfolio najemców centrum. Większość, to pierwsze sklepy tych marek w Zielonej Górze i okolicach – dodaje Marta Radziwoń.

Na klientów czeka też nowa przestronna strefa food court, a wraz z nią, wzbogacona oferta gastronomiczna.

Do obecnych, znanych sieci restauracyjnych, dołączył oferujący dania kuchni europejskiej z elementami kuchni świata Olimp i sieć Berlin Doner Kebap. W najbliższym czasie w zielonogórskim centrum handlowym otworzą się Express Oriental, restauracja stworzona z miłości do smaków Azji i Pasibus z kuchnią inspirowaną jedzeniem typu street food. Poszerzy się też oferta kawiarni. Do Starbucks, cukierni Karpicko i Tchibo dołączy lodziarnio-kawiarnia Grycan-Lody od Pokoleń oraz cukiernia Dolce Vita, które do tej pory działały wyłącznie na stoiskach.

Focus Mall Zielona Góra to centrum handlowe wybudowane w samym centrum miasta w zabytkowych wnętrzach dawnej fabryki Polskiej Wełny.