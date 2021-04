Cztery parki handlowe od Trei gotowe jeszcze w kwietniu

Trei Real Estate Polska posiada w budowie sześć Vendo Parków o łącznej powierzchni najmu ok. 26 000 mkw. Cztery z nich będą oddane do użytku jeszcze w kwietniu, pozostałe - w tym roku. To nie koniec planów dewelopera, który jeszcze w I połowie roku rozpocznie budowę kolejnych obiektów w Chorzowie i Radzyminie oraz rozbudowę istniejącego Vendo Parku w Pułtusku.

Strategia dewelopera zakłada, że w każdym park handlowym będzie operator spożywczy, drogeria oraz sklepy value for money

Trei Real Estate otworzy w kwietniu nowe parki handlowe w w Piekarach Śląskich, Zielonce, Myśliborzu oraz Koszalinie

Kolejne dwa parki handlowe będą gotowe w II połowie 2021 roku, w tym Vendo Park w Oświęcimiu.

W I połowie tego roku Trei rozpocznie kolejne budowy nowych obiektów w Chorzowie i Radzyminie.

Trei Real Estate Poland kontynuuje rozwój swojej sieci Vendo Park. Po udanym roku 2020 r., kiedy deweloper wybudował, skomercjalizował i otworzył sześć Vendo Parków: w Jaworze, Płocku, Częstochowie, Solcu Kujawskim, Łukowie i Władysławowie, trwają prace na budowach nowych inwestycji. Do portfela 21 parków handlowych swojej sieci zlokalizowanych na terenie całego kraju, Trei zamierza w samym 2021 r. dodać kolejnych siedem nowych obiektów.

Strategia Trei zakłada budowę Vendo Parków w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z wiodących operatorów spożywczych. Deweloper, dla takich sieci jak Biedronka czy Lidl konstruuje często oddzielne, dedykowane budynki. W obrębie tej samej działki powstaje park handlowy sieci Vendo Park, z szeroką ofertą różnorodnego asortymentu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Uważnie planujemy strukturę najmu w naszych inwestycjach. W każdym Vendo Parku stawiamy na operatora spożywczego oraz drogerię jako punkt wyjścia. Następnie pozyskujemy sklepy typu „value for money”, takie jak: Action, TEDi czy KiK, gdzie dzisiaj w zasadzie można zrealizować wszystkie potrzeby. Pepco oraz Dealz to także bardzo istotne dla nas marki. Kolejny element tej układanki to sklepy z artykułami gospodarstwa domowego, takie jak Media Expert, Neonet czy RTV Euro AGD. W parkach handlowych do niedawna bardzo brakowało sklepów odzieżowych, ale coraz więcej marek z tego sektora decyduje się na wejście do mniejszych obiektów, w tym do naszych Vendo Parków. Działają w nich już cztery sklepy sieci Sinsay, która podpisała z nami umowy najmu na kolejne trzy sklepy. Warto jeszcze uzupełnić ofertę parku najemcą z grupy DIY, a wówczas taki obiekt handlowy ma szansę przyciągnąć nie tylko mieszkańców z okolicy, ale także z całego regionu - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.