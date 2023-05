W pierwszym kwartale roku, rynek nieruchomości handlowych rozwijał się w cieniu inflacji. Pojawiła się na nim znaczna ilość nowej podaży, zadebiutowały nowe marki.

Istniejąca powierzchnia handlowa: ok. 15,8 mln m kw.

Nowa podaż I kw. 2023 r.: 82 tys. m kw.

Średnia odwiedzalność centrów handlowych (styczeń 2023 r./styczeń 2022 r., poniedziałek-niedziela): 17,8 proc.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (GUS: luty 2023 r.): 8,7 proc.

Nowa powierzchnia w budowie (z terminem oddania do końca 2024 r.): 280 tys. mkw.

Zmiana formatu i rozbudowy (z terminem oddania do końca 2024 r.): 120 tys. mkw.

W I kw. 2023 r. sektor nieruchomości handlowych borykał się z wysoką inflacją, wpływającą na wszystkich uczestników rynku, tj.: właścicieli, najemców i kupujących. Sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 0,1 p.p. w porównaniu do 2022 r., a w lutym spadła o 5 p.p. Polacy szukają oszczędności prawie w każdej kategorii zakupowej. Przykładowo, wydatki na zakupy spożywcze zanotowały r-d-r spadek o 4,6 p.p. Bardziej świadome zakupy z naciskiem na oszczędzanie dają dobry grunt do szybkiego rozwoju tak mniejszych formatów handlowych (parki handlowe/centra convenience), jak i marek dyskontowych. W maju debiut nad Wisłą zaliczy jedna z nich. Niemiecka sieć dyskontów Woolworth otworzy swój pierwszy sklep w Krakowie. Jedyną kategorią na którą Polacy wydali więcej niż przed rokiem były "tekstylia, odzież i obuwie", w której sprzedaż detaliczna zanotowała wzrost r-d-r o 9,9 p.p. Miało to najpewniej związek z wiosenną i letnią wymianą garderoby.

W I kw. 2023 r. zadebiutowały trzy nowe marki. Lush otworzył swój pierwszy sklep stacjonarny w Złotych Tarasach, Master Burger zainaugurował lokal w Blue City, a CentrumRowerowe.pl urządziło i otworzyło swój pierwszy stacjonarny sklep w centrum Okęcie Park. Wszystkie debiuty miały miejsce w Warszawie.

Po fuzji Orlenu i Lotosu, część stacji przejął węgierski koncern MOL, otwierając pierwszą stację pod swoim szyldem w lutym 2023 r. W kolejnych miesiącach sporo będzie się działo w kwestii debiutów i nowych otwarć. Zaplanowane są uruchomienia sklepów Woolworth, Butlers, Popeyes oraz pierwszych placówek Żabka Drive - mówi Klaudia Okoń, Starsza Konsultantka, Dział Business Intelligence Hub & Consultancy BNP Paribas Real Estate Poland.

Właściciele obiektów handlowych coraz częściej dostrzegają i mówią o korzyściach wynikających z wdrażania "zielonych" rozwiązań opartych na zrównoważonym rozwoju i strategiach ESG. Dążenie do zerowej emisji CO2, poprawa wydajności energetycznej budynków i redukcja odpadów to kluczowe aspekty w realizacji środowiskowych celów. To jeden ze sposobów, w jakich centra handlowe chcą zapewnić sobie przewagę konkurencyjną, zarówno w oczach potencjalnych inwestorów, jak i najemców i konsumentów. Dodatkowo, promowanie ekologicznych środków transportu, takich jak ścieżki rowerowe czy stojaki, wpływa na świadomość i odpowiedzialność społeczną związaną z ochroną środowiska. Edukacja i zachęcanie do korzystania z takich rozwiązań stanowią istotny element w strategiach komunikacyjnych oraz marketingowych coraz większej liczby właścicieli nieruchomości, a także zarządców i samych najemców.

W I kwartale 2023 r. warszawski rynek handlowy po 6-letniej przerwie powitał odświeżone centrum handlowe Fort Wola. Nowy właściciel Mayland przeprowadził gruntowną modernizację, dostosowując obiekt do współczesnych potrzeb.

Niedobór działek zmusza deweloperów do zainteresowania się starszymi obiektami. Coraz częściej będziemy obserwować, jak centra handlowe I generacji albo inne zamknięte obiekty po transformacji będą wracać na rynek. Dobrze zaplanowane i policzone strategie zmian odegrają kluczową rolę w powodzeniu tego typu przedsięwzięć - mówi Fabrice Paumelle, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych w BNP Paribas Real Estate Poland.

Przykładem powrotu na rynek handlowy są obiekty po hipermarketach Tesco, które zostały przebudowane i ponownie otwarte. W 2023 r. centrum handlowe Sukcesja w Łodzi również powróci na rynek po dwuletniej przerwie, niczym Feniks z popiołów.

W pierwszym kwartale w trakcie budowy było kilka obiektów handlowych, w tym trzy znaczące, które wzbogacą polski rynek w niedalekiej przyszłości. Pierwszym z nich jest Sukcesja w Łodzi, która przechodzi gruntowną przebudowę, realizację tego projektu prowadzi Amush Investment Group, a otwarcie planowane jest na III kwartał 2023 r. Drugim obiektem jest Koszalin Power Center, którego powierzchnia wyniesie 38 000 mkw. Inwestycję realizuje Karuzela Holding, a oddanie do użytku planowane jest na I kwartał 2024 r. Trzeci obiekt to Karuzela Biała Podlaska – z powierzchnią 28 000 mkw. – również realizowany przez Karuzela Holding. Otwarcie tego centrum handlowego przewidziane jest na III kwartał 2023 r.

W I kw. 2023 roku Sportsdirect.com Poland ogłosiło przejęcie sieci sklepów GoSport, podczas gdy ukraiński inwestor EpicentrK zaangażował się w Intersport Polska. W tym samym czasie, Benefit Systems poinformowało o zakupie 16 klubów należących do sieci Calypso Fitness. Równocześnie, rok po debiucie na polskim rynku, sieć drogerii dm przyspiesza z ekspansją, planując do końca 2023 roku otworzyć łącznie około 25 drogerii. Istotnym wydarzeniem było też wprowadzenie sprzedaży online w Stokrotce. Będzie dostępna w ponad 70 lokalizacjach. Na horyzoncie widać także otwarcie Galerii Bawełnianka w Bełchatowie, która pomimo wybudowania w 2012 r. w nigdy nie została otwarta.

