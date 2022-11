Katowicki sklep otworzył się zaledwie w 20 dni po sklepie Primark w Krakowie. Otwarcie to stanowi kamień milowy w ekspansji marki w Polsce.

W okresie świątecznym klienci mogą liczyć na zakupy:

W tym miesiącu sieć podwoiła swoją obecność w naszym kraju – z 2 do 4 sklepów. Sieć składa się z:

Kolejne dwa otwarcia Primark planuje także w przyszłym roku.

Sklep w Katowicach to:

Jest to kolejny, niezwykle ważny krok w naszej ekspansji w Polsce. Do tej pory spotkaliśmy się z fantastycznym odzewem ze strony polskich klientów i wierzę, że również w tym przypadku pokochają to, co nasz katowicki sklep ma do zaoferowania, od prezentów świątecznych i najnowszych trendów zimowych, po artykuły codziennego użytku, a wszystko to w przystępnych cenach. Chciałbym również podziękować koleżankom i kolegom, którzy ciężko pracowali nad tym otwarciem, dbając o to, abyśmy zapewnili naszym klientom jak najlepsze doświadczenia zakupowe – powiedział Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark.